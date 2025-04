CrimsonSp3ctrum

Urban Empire jest to gra strategiczna wykonana przez studio Fragment Productions.

Głównym celem gry jest rozboduowa mista, którego jesteśmy burmistrzem. Przed rozpoczęciem rozgrywki wybieramy jedną z czterech rodzin. Każda z nich ma swoje unikalne cechy. Z rodziny którą wybierzemy będą pochodzić burmistrzowie władający miastem przez 200 lat od 1820 roku.



Jednak ten element gry, czyli wybór własnej rodziny, którą poprowadzimy przez dziesięciolecia nie jest dobrze zrobiony. Chociaż każdy ród posiada własne, wyróżniające cechy, podczas gry różnice są prawie niezauważalne, przez co kolejne podejścia do zabawy są podobne.



Jako burmistrz będziemy dbali o rozwój ekonomiczny, rozbudowę miasta, oraz zadowolenie mieszkańców. Początkowa rozbudowa miasta nie jest trudna. Dopiero, żeby wprowadzić udoskonalenia zaczynają się schody. Jako burmistrz musimy skonsultować się z radnymi w celu głosowania nad przyjęciem lub odrzuceniem projektu. Najczęściej wybierana jest ta druga opcja. Dlatego musimy wpływać na radnych. Możemy do tego używać dobrych metod lub możemy szantażować i korumpować nieprzychylne nam osoby. Musimy jednak uważać, żeby nasz wizerunek nie został naruszony i w kolejnych wyborach został wybrany przedstawiciel naszej rodziny.



Produkcja studia Fragment Productions jest ciekawa. Niestety wiele osób w nią nie zagra z powodu jej bardzo wysokiej ceny , która aktualnie na Steamie wynosi 45€. Jeśli pomimo tego ktoś zakupi Urban Empire, nie będzie zawiedziony. Gra nie jest wielkim dziełem, ale gwarantuję dobrą zabawę przez długi czas.