Hearthstone - Synergie kart cz.3

Nie tajemnicą jest, że każdy gracz Hearthstone próbuje nawiązać jak najlepsze zgranie kart, niektóre takie połączenie są naprawdę zabójczę. Prawie miesiąc temu do gry weszło nowe rozszerzenie - Podróż do wnętrza Un`Goro. Zapraszam was na trzecią część najlepszych ruchów które mogą się wam przydać, a także sposoby bronienia się przed nimi. W tej części będę prezentował 3 sposoby ze standardu i 1 sposób z Dziczy. Dziękuję również za miłe komentarze pod poprzednim artykułem, ale już bez przedłużania zaczynam.



Pamiętacie Branna Miedziobrodego? A w sumie kto go nie pamięta, ale jak wiemy wylądował już w Dziczy, na szczęście znalazł swojego zastępcę w Un`Goro, przepraszam, zastępczynię - Umbrę, Pieśniarka Duchów - ,,Gdy przyzwiesz stronnika, aktywuj jego Agonię.". Spoko, jednak pomyślcie co mogła by zdziałać współpracując z N`Zoth`em, naprawdę sporo, N`Zoth przyzywałby stronników z Agonią, aUmbra aktywowałaby je. Dobra też byłaby Sylwana Bieżywiatr :)









Teraz sposób jak w szybki sposób wyczyszcić stół dzięki nowej karcie Wojownika - Królowi Pogoszowi, który po wejściu niszczy wszystkich rannych stronników, możliwe że już wiecie o co chodzi, o Młyniec, zadaje 1 pkt. obrażeń wszstkim stronnikom, później należy wysłać Pogosza i on zostanie jedynym stronnikiem na stole.









Czas na jakieś zaklęcie, dzisiaj tym zaklęciem będzie Żywa mana, nowe zaklęcie Druida, zamienia ona nasze kryształy many w stronnikó 2/2, a gdy zginą, odzyskamy nasz kryształ many. Gdy przeciwnik użyje tego zaklęcia, można łatwo zniszczyć jego kryształy many za pomocą np. Masowego rozproszenia (wyciasza wszystkich wrogich stronników) lub Degeneracji (zaminia wrogich stronników na innych losowych kosztujących (1) mniej).