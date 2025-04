jak zrobić rangi na serwerze i resetującą siękopalnie???

Sebx140



Tutaj napiszę wam 2 pluginy, w których możecie tworzyć rangi na waszym serverze oraz zrobić np. na tryb SkyBlock resetującą się kopalnie. A więc zaczynamy ;)

--Plugin i tworzenie rang na serwerze.

Napiszę wam jak tworzyć range na serverze i co jest potrzebne.



(Jeżeli nie macie op'a to wpiście na concoli /op <nick>)



1.Musicie na serwer wgrać 2 pluginy:

--Esseltials

--PermissionsEX

Oraz ważne! Pluginy musicie wgrać na daną wersje serwera bo inaczej plugin nie zadziała!

2.Piszecie w consoli:

--/pex user <nick> add *

3.Potem tworzymy range na naszym serwerze komendą:

--/pex group <nazwa> create

--np. /pex group VIP create

4.Prefixy na kolor rangi piszemy:

--/pex group (nazwa) prefix (np. &2[&3(nazwa)&2]

--np. /pex group VIP prefix &f&l[&6&lVIP&f&l]

5.Permisie (komendy) dodajemy do rangi komendą:

--/pex group (nazwa) add (plugin.komenda)

--np. /pex group VIP add essentials.fly

6.Na koniec możemy dać graczowi range np. VIP komendą:

--/Pex user <nick> group set [NazwaGrupy]

--np. /Pex user Sebx140 group set VIP

Dodatkowy plugin na szybsze dawanie rang jest AZrank.

Tym pluginem możecie bardzo szybko dawać rangi. (Możecie też tego nie robić jak nie chcecie takiego czegoś robić. Ale to naprawde ułatwia dawanie rang.) W tym pluginie napisze komendy do szybkiego dawania rang. Są one:

--dawanie rangi na okreslony czas to /azrank [nick] [NazwaGrupy] 30d' czyli 30 dni

--np. /azrank Sebx140 VIP 10d'

Ważne! W tym też pluginie trzeba dostosować się do wersji waszego serwera.



--Plugin do tworzenia automatycznie odnawiających się kopalń.



1.Na początek musicie wgrać na wasz serwer 3 pluginy:

--MineResetLite

--WorldEdit

--WorldGuard

2.Na początek należy wykopać duł. np. Na 10x10 i 15 kratek w duł.

3.Bierzemy 1 byle jaki blok i stawiamy z jednej strony na dole i z drugiej strony na górze. Następnie wpisujemy komende na chacie //wand i zaznaczamy te 2 bloki.



I tutaj zaczynają się schodki.



4.Wpisujemy komende:

--/mrl create <nazwa kopalni>

--np. /mrl create Tartak.

5.Następnie wpisujemy kolejną komende na chat:

--/mrl set <nazwakopalni> ID bloki %

--np. /mrl set Tartak log 80% a potem jeszcze wpisujemy np. /mrl set Tartak log:1 20%

Aby wyszło 100% bo cała kopalnia tyle ma.

6.Teraz musimy ustawić co ile się ta nasza kopalnia będzie odnawiać.

Więc zaczynamy od komendy: (5 = 5 min)

--/mrl flag <nazwa kopalni> resetdelay <czas>

--np. /mrl flag Tartak resetdelay 5

7.Możemy też sami restartować kopalnie komendą:

--/mrl reset <nazwa kopalni>

--np. /mrl reset Tartak

8.Na koniec możecie się cieszyć swoją kopalonią! \^.^/



No natyle z opisem tych dwóch pluginów na wasz server. ^^ Myśle, że wam się to przyda.

Możecie też coś napisać w komentarzach. (Oczywiście nie zmuszam.)