Gracze od zawsze wchodząc do gry MMORPG mają problem z wyborem klasy, która najbardziej przypadnie im do gustu. Z racji tego, że każdy lubi co innego, postaram się wyjaśnić po krótce czym cechuje się każda klasa i dla jakich graczy jest ona przeznaczona.

Warrior-To najczęscięj postać kojarzona z łatwośćią i prostotą rozgrywki, nic bardziej mylnego w wowie wojownicy są postaciami z wieloma ciekawymi mechanikami.

Rodzaj uzbrojenia- Wojownicy mogą nosić każdy rodzaj zbroji+ tarczę

Rodzaj broni- Wszystkie dostępne w grze

Wojownicy nie posiadają manny jako atrybutu używanego do rzucania zaklęć, używają szału.

Wojownicy mogą wcielić się w tanka( protection+tarcza) lub postać zadającą ogromne obrażenia (DPS)

Zalety:

- Może nosić wszystkie dostępne w grze rodzaje ubrań oraz broni

- Posługuje się szałem, co dla niektórych jest zaletą a dla niektórych wadą

- Ogromne obrażenia

- Są to bardzo trudni do zabicia przeciwnicy posiadający cięzki pancerz oraz masę punktów zdrowia

- Każda klasa nadaje się do bycia wojownikiem

-Możliwość doskoku i zaskoczenia przeciwnika

Wady:

-Brak umiejętności dystansowych

-Mało umiejętnośći obejmujących grupę osób, częściej skupiamy się na 1 celu

-Niewiele umiejętności leczących (samego siebie).





Paladin-Wojownicy światłości są jedną z najbardziej wszechstronnych klas w grze, jest to jedna z 3 klas mogąca przyjąć 3 odrębne role w drużynie w zależności od preferencji(Tank,Healer, DPS)

Rodzaj uzbrojenia- Paladyni podobnie jak wojownicy mogą nosić każdy z dostępncych w grze rodzajów zbroji+ tarczę

Rodzaj broni- Najczęściej są to miecze oraz buławy jednak niejednokrotnie można spotkać paladyna noszącego tarczę

Zalety:

-Moim zdaniem jedna z silniejszych klas jeśli chodzi o walki pvp

-3 ścieżki rozwoju do wyboru

-Duża ilość zdrowia oraz wysokie obrażenia w walce wręcz

-Możliwość wskrzeszania sojuszników na polu bitwy

-Posiadają własnego wierzchowca, dostępnego wyłącznie dla tej klasy

-Łatwość w samotnej eksploracji świata gry

Wady:

-Postać bardzo zależna od ekwipunku

-Niewiele czarów atakujących z daleka







Druid- Jest postacią zdolną do zmiany kszatłu, jest więc kolejną obok paladyna postacią która może pełnić wszystkie funkcje takie jak Heal,dps oraz tank

Rodzaj uzbrojenia- Cloth oraz leather

Rodzaj broni- Druidzi najczęściej noszą buławy lub różdżki

Zalety:

-Możliwość zmiany form (Kot,niedźwiedź,ptak itp)

-3 ścieżki rozwoju do wyboru

-Jedni z najlepszych healerów w grze

-Możliwość grania jako mag w formie moonkina

-Cięższe zbroje niż typowy czarodziej

-Łatwość przemieszczania

-Ciekawa postać dla osób lubiących pełnić wiele roli w drużynie

-Możliwość wskrzeszania sojuszników na polu bitwy

Wady:

- Formy nie są tak silne jak ich klasowe odpowiedniki, np niedźwiedź nie jest tak silny jak typowy wojownik

-Nie można używać podstawowych czarów będąc w zmienionej formie

- Aktualnie jedynie 4 z dostępncych 13 ras mogą wcielać się w rolę druidów





Ostatnią klasą do której chciałbym dziś nawiązać będzie postać inna niż te o których mówiłem wcześniej, będzie to postać walcząca z dystansu, jednak w obecnych dodatku jedna ze specjalizacji posługuję się bronią ręczną... mowa oczywiście o władcy bestii, jedynej postaci która ma całkowitą kontrolę na swoim towarzyszem...hunterze.

Rodzaj uzbrojenia- Jedynie cloth oraz leather

Rodzaj broni- Łowcy walczą głównie przy pomocy łuków oraz różnego rodzaju pistoletów

Zalety:

- Posiadanie własnego zwierzaka, którego można złapać podczas wędrówki przez świat

- Bardzo wysokie obrażenia dystansowe

- Możliwość wspierania swojej besti

- Zwiększona szybkość poruszania się oraz możliwość ustawiania wielu pułapek

- Łowcy dzięki swoim zwierzakom potrafią znakomicie radzić sobie samemu w przygodach

-Posiada umiejętności tropiące

Wady:

- Jest postacią dość papierową w walkach pvp

- Jest skazany na porażkę kiedy doskoczy do niego np wojownik i walka nie będzie toczyć się z dystansu









Dziękuję za przeczytanie poradnika, mam nadzieję, że przyda się graczom chcącym zacząć swoją przygodę z Wowem :)