Modyfikacje do cs:go 3# - SURF i BHOP

Evers

Witam! W tym artykule opiszę aż dwa tryby/mody (jak kto woli :P) do najnowszego wydania Counter-Strike'a, gdyż oba są za krótkie, by poświęcić im osobne artykuły.

Kolejne dwa tryby, które znamy z CS 1.6 - surf i bhop. Na czym polegają? O tym dowiesz się niżej!



Zacznijmy od surfa, którego są dwa rodzaje, podobnie jak u kz - surf + DM i surf bez DM (inaczej, surf timer którego niestety nie było w cs 1.6, został wymyślony dopiero w nowszych wersjach). Przy surfie z DM terroryści i antyterroryści respią się obok siebie, przy pierwszej rampie. Celem mapy jest dojście do mario, gdzie możemy kupić bronie, gunroomu, w którym często leżą pmy lub znalezienie jakichkolwiek leżących broni i wyeliminowanie przeciwników. Gdy niefortunnie spadliśmy z rampy, nie ginęliśmy, tylko pojawiamy się w klatce, z której może uwolnić nas nasz sojusznik, albo zabić nasz wróg. Będąc w owej klatce, bez broni (lub z bronią startową, p2000, usp, glock, lub inne pistolety, zależy od serwera) jesteśmy bardzo łatwym celem dla graczy posiadających różnorakie bronie. Natomiast w drugim surfie, nazwanym przez społeczność "surfem timerem" chodzi o to, by uzyskać jak najlepszy czas na danej mapie. Spadasz? Zaczynasz od nowa.



Kolejne serwery bhop, bardzo popularne w cs:go, polegają na tym, by przejść mapę jak najkrócej, używając swoich zdolności do strefowania. Bardzo podobne do kz, jednak tu autobunnyhop jest włączony. Przeszkody, takie jak 90'tki mają utrudnić nam przejście i spowolnić.



Tryby zdecydowanie bardzo ciekawe, mogę dać plusa za rozmaitość rpg'ów, które zostały stworzone na podstawie surfa, ale uważam, że to nie są mody na dłuższe granie, tylko posiedzenie od czasu do czasu.