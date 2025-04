Modyfikacje do cs:go 2# - KZ

Evers

Druga część modyfikacji do Counter-Strike:GO, w której przedstawię mod, jaki był bardzo popularny w wersji 1.6.

Kolejny mod, jednakże ten podbił serca graczy w 1.6 i chociaż w cs:go nie jest popularny, nadal grają na nim ci, którzy pamiętają złote czasy bunnyhopów na scrollu sprzed kilku lat i ci, którzy dopiero się uczą.



Serwery kz były przez wielu uznawane za nudne, jednak graczy nie ubywało. Obecne są (chociaż w większości niestety opustoszałe) serwery z włączonym DM i bez. Na razie zajmę się tymi pierwszymi. Terroryści i antyterroryści mają do dyspozycji dwa flashe i nóż. Muszą więc popisać się swoimi umiejętnościami strefowania, by przeżyć. Drużyna, która wyeliminowała przeciwny team wygrywa. Ach, zapomniałem. Na mapach jest mnóstwo pułapek, czyli miejsc, na które gdy staniemy, zapadają się, bądź giniemy od razu. Oczywiście, nie ma takich ułatwień, jak autobunnyhop, czy też wspomagacze stref. Czysta rzeź dla niedoświadczonych graczy, natomiast dla tych, którzy za sobą mają już trudne początki - miła zabawa.



Czas na serwery bez zabijania się - jest dużo łatwiej. Przypomina to parkour, jednak bunnyhop, jak poprzednim razem jest wyłączony. Musimy sobie radzić sami, jednak nie zginiemy chociażby z wysokości, tu chodzi jedynie o pobijanie własnych czasów, jak w surfie, gdzie cofa nas do poprzedniego checkpointa.



Niestety ten mod w cs:go praktycznie umarł, ale nadal są zapaleńcy, którzy lubią ułatwienia i grają na serwerach bhop, które omówię następnym razem wraz z serwerami surf.