Udoskonalone Maskowanie- w czasie ukrycia Nova dostaje 2 pkt many na sekunde oraz o 25% szybkości ruchu

Zdalna Projekcja- Zwiększa zasięg użycia (E) o 100% oraz jego pole widzenia o 50%

wydłuża czas działania (E) o 120% Ściśle tajne-zabijanie stronników oraz bohaterów w pobliżu Novy daje jej punkty łapówki za które może przekupywać obozy najemników,

obóz zajęty przez użycie łapówki odnawia się o 50% szybciej

Strzelectwo Wyborowe- każde trafienie bohatera przez (Q) zwiększa obrażenia o 12% maksymalnie kumuluje się 5 razy,gdy Nova nie trafi z (Q)

Podwójna Dawka- (W) posiada 2 ładunki

usuwa koszt many (Q) i zwiększa jego zasięg o 10% Wybuchający Pocisk-(Q) zadaje 50% obrażeń wrogom w pobliżu trafionego celu

Idealny Strzał- trafienie bohatera z (Q) skraca czas odnowienia o 3 sekundy

(W) zmniejsza pancerz trafionego celu o 25% na czas trwania spowolnienia Zabójczy Wabik-(E) zadaje 40% obrażeń Novy

Szybkie Przeładowanie (R1)- zabicie wrogiego bohatera przez (R1) powoduje wyzerowanie czasu odnowienia tej zdolności

użycie resetuje czas odnowienia wszystkich umiejętności podstawowych Kryptonim:Duch-użycie ukrywa Novę oraz otrzymanie obrażeń i ataki w przeciwników nie ujawniają jej na 2 sekundy

W Heroes of the Storm Nova jako sprawny zabójca dominium działa z ukrycia gdzie przy użyciu swojego karabinu kartaczowego oraz celnego okaeliminując swoje cele ze snajperskim kunsztem.Agentka Dominium zazwyczaj wyczekuje na moment do uderzenia na tyłach wrogagdzie jej celem są delikatne postacie jak magowie lub supporty,jej zaletą jest ukrycie jak i mieszanie na polu bitwy przy pomocywabików.Grając Novą trzeba być ostrożnym ponieważ gdy zostanie wykryta raczej żadko udaje się jej uciec,dlatego powinnatrzymać duży dystans od przeciwników i uważać na umiejętności wykrywające.Cechą pasywną Novy jestktóre działa sprawia że bohaterka maskuje się jeżeli nie bierze udziału w walce lub nie otrzyma obrażeńnależy pamiętać że Nova mimo ukrycia nie jest w pełni niewidoczna i sprawne oko może ją wypatrzeć,Nova ma też większy zasięg atakupodstawowego o 1 niż reszta bohaterów dystansowychPierwszą umiejętnością podstawową (Q) jestktóry zadaje duże obrażenia pierwszemu trafionemu celowi,idealnym dopełnieniem jest(W) który zadaje mniejsze obrażenia oraz spowalnia przeciwnika na 2 sekundyprzez co łatwiej go trafić z (Q).Ostatnią umiejętnością podstawową jest(E) który tworzy klon Novy symulujący ataki na przeciwnikach oraz oszukując ich,Holowabik nie przerywa ukrycia oraz nie zadaje obrażeń.Umiejętnością bohaterską jest(R1) przy którym Nova namierza wrogiego bohatera po czym wystrzeliwuje 3 pociskizadające duże obrażenia,Nova w tym czasie nie może się poruszać a umiejętność można przerwać ogłuszając ją,a drugą(R2) która po upływie 1.5 sekundy wypuszcza wielką bombe która zadaje duże obrażenia na wybranym obszarze,Nova może ją puścić w każde miejsce na mapie.1lvl4lvl7lvl13lvl16lvl20lvlPodsumowując Nova jest to postać skupiająca się na eliminowaniu delikatnych bohaterów jak magowie czy supportyz zaskoczenia,po czym szybko znikać z pola widzenia i wyczekując następnej okazji do zrobienia zamieszania na polu bitwy,nie jest to postać uniwersalna i nie radzi sobie za dobrze z czyszczeniem linii a robienie obozów bez odpowiedniego talentujest praktycznie niekorzystne jednak dzięki jej ukryciu jest wstanie podejść tam gdzie nie da rady większość innych postacidając wizje swojej drużynie.