World Of Tanks - Jak grać amerykańskimi czołgami z dobrą depresją działa!

Witaj zagubiony na tym ogromnym forum czytelniku. Zajżałeś tutaj dlatego, że być może nie wiesz jak grać czołgami amerykańskimi. W poniższym artykule przedstawię poradnik jak używać czołgów ciężkich, średnich, niszczycieli i czolgów lekkich. Wybór tej lini jako gracz posiadający M103, M12, T34 oraz Hellcat bardzo polecam, iż jest ona bardzo przyjemna dla graczy z małym doświadczeniem.

Czołgi ciężkie:

-Szukamy miejsca, gdzie przez kamień lub poprostu górke zasłonimy kadłób naszego czołgu i nasz przeciwnik zobaczy tylko wieżę naszego pojazdu.

-W mieście natomiast gdy nasz wróg stoi za jakimś rogiem jakiegoś budynku ustawiamy się prostopadle do ściany budynku tak, aby nasz przeciwnik widział tylko nasz prawy bądź lewy bok. Wtedy bardzo ciężko będzie mu nas przebić i zadać nam uszkodzenia. Tak zwany sice-scrap.

Czołki średnie:

-Grając tymi natomiast na mapach piaszczystych lub takich z wzniesieniami gramy prawie tak samo jak czołgami ciężkimi ponieważ bardzo dobra depresja działa i świetnie opancerzona wieża daje nam możliwość pochłaniania pocisków za zero uszkodzeń.

-Na mapach miejskich staramy się szukać bardziej kamieni, gdzie schowamy kadłub lub górek.

-Sice-scrapa można robić, lecz nie daje on nam tyle co czołgom ciężkim.

-Od czołgów ciężkich różni nas tylko troszkę gorszy pancerz oraz mniejsza pula HP.

Niszczyciele czołgów:

-Standardo szukamy jakiegoś krzaka lub wzniesienia, z którego będziemy się wychylać, oddalonego o 300-400 metrów od miejsca głównego starcia czołgów. Bardzo przydatna jest siatka maskująca, ponieważ bardzo zwiększa nasz kamuflaż przez co stajemy się trudniejsi do wykrycia a tym samym zniszczenia naszego czołgu.

-Amerykańskie niszczyciele mają bardzo dobre działa, więc nie mamy większego problemu z przebiciem rzeciwnika i zadaniem mu uszkodzeń.

Czołgi lekkie:

-Najlepiej sprawdza się aktywny spot - to znaczy jezdzimy w kółko i staramy się nie przyjmować pocisków wroga. Nasza drużyna powinna w tym momencie zadawać uszkodzenia pojazdą, które wykryliśmy, przez co zarabiamy kredyty i zdobywamy doświadczenie.