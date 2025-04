Reworki : Maokaia,Sejuani i Zaca. League of Legends

Częć! Grasz może league of legends?Jeśli tak to ten artykuł może cię zainteresować.

W tym artykule dowiesz się co RITO GAMES chcę zmienić w : Maokaiju ,Seju i żelce o imieniu Zac

Najpierw seju:

jej pasywka będzie dawała świni odpornoś na slowy na kilka sekund.

Q- Wygląda zupełnie tak samo.

W- Seju atakuję przeciwników przed sobą poczym atakuję w prostej lini i daje slowa,który dotyka tylko pierwszego przeciwnika.

E-działa podobnie.Seju po kilku autatakach (tak to się pisze?) może walnąć taką bolą która nakłada lód , który można wysadzić za pomocą autoataka lub umiejętności, wtedy na przeciwnika nakłada się limit czasuwy podczas którego niemożna tego E używać. Sojusznicy mogą nakładać staki za ciebie!

R- Tutaj smutek dla wszystkich fanów obracania teamfight-ów na korzyść waszej drużyny.R będzie nadal skillshotem i będzie zamrażać pierwszego wroga na swojej drodze.Wokój danej osoby stworzy się sfera która po chwili wybuchnie i zada damage.

Maokaj czyli drzewo wiecznego tiltu!

Pasyw-Podstawowe ataki maokaia leczą go co pewien czas.Czas odnowienia Wyssania Magi ( bo tak się to nazywa) skraca się z każdym zaklęciem które Maokai rzuca lub zostaje trafiony.

Q- tak samo tylko że podrzuca tylko pierwszą osobę.

W- tak samo tylko to nasze drzewko jakoś wolno leci. Coż nie można mieć wszystkiego.

E-Maokaj Dalej może rzucać swojimi dziecmi lub bracmi.Chyba nic się nie zmieniło.

R-Maokaj przywołuję wielką ściane cierni i kolców która leci przed siebię i zamyka wrogów w uścisku.

Uff już tylko zac

U żelki zmieniło się najmniej.

Zac

Q- zac strzela z rękawicy mazią w wroga łapiąć go.Kiedy Zac podejdzie do drugie go wroga zderzy i głowami.

W- Działa tak samo jak działała

E- Tutaj Rito nic nie ruszało.

R-Urządzacie sobie imprezke na Barona ale przychodzi drużyna przeciwna? Spokojnie Dzięki ultowi Zac możesz ich przenieć gdzie chcesz lecz uważaj bo przenosisz się tam z nimi! Cóż coś za coś.

To już tyle zostawię was z linkiem do strony Rito Games. Bye!

http://eune.leagueoflegends.com/pl/featured/midseason-2017