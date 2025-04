Kamienie dusz

Moim zdaniem będą one zawieszone jeszcze przez dłuższy czas. Może będą bardziej pracować nad aplikacją na Androida/iOS i to ma nam zrekompensować te minigierki.

zglosze to do pomyslow

Stwierdzili, że nad tym pracują, ale nie ma wyznaczonego dokładnego terminu :) Jeżeli to działa jak w Rito to tak z pół roku, rok można poczekać xD

Ishiro

Co z tego że są dostępne jak jest taki szajs ze szkoda gadać. Co chwile włącza się reklama któej nie możesz pominać i trwają strasznie długo. Na ten moment jest jakiś zafajdany test samochodu któy wyświetla się już od dobrych 5 minut gdzie w gre grałem maks 2 minuty a to już trzeci przerywnik. Mini gry są całkowicie nieopłacalne bo razem za jakieś 10 minut reklam zdobywasz 1KD. No żal.