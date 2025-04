Czemu gdy pobieram jakieś gry ze zleceń to nie dostaję kamieni dusz za to? Pozdrawiam

ja też tak samo mam i nie wiem co robić. Nawet napisałęm do misty a ona mi mowi że muszą dostać odp czy napewno ktoś wykonał zlecenie. Pozdrawiam

Napisałem na fb do nich jeżeli dostanę jakąkolwiek wiadomość to poinformuje cię

Na 100% bład musisz to ogarnąć

No dobrze powiedziane

to na 100% jest błąd strony peszek haha

ok

_KonDzio_

jeśli ci nie przyjmie a to się zdarza, musisz namistac do misty, odpowidzieć na jej pytania i poczekać aż sprawdzą to ludzie