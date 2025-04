Outlast 2- hit czy kit?

11Bartekv13

takie tam o outlast 2

14.04.2017 data kiedy outlast 2 oficialnmie wychodzi do sprzedaży.

Oczywiście osoby które grały w pierwszą część outlast wiedzą o czym jest gra i jak bardzo jest fajna :).Outlast to seria gier z gatunku: horror która według mnie po resident evil 7 jest jedna z lepszych gier z tego gatunku.

Czemu tak sądze?

Jest wiele przykładów czemu ta gra jest PRAWIE najlepsza,po pierwsze: muzyka

Niewiem jak według was jednak ja twierdze iż dzwieki w tej grze same powodują że bardziej sie bojimy,odpalanie podejrzanych dzwieków podczas zchodzenia do ciemnego pomieszczenia(muzyka budująca napięcie ze zaraz coś się stanie gdy tak naprawde gdy tam schodzimy niema nic strasznego,bynajmniej jeszcze niemanic strasznego :)

Po drugie: Klimat

Ta gra niejest jak five nights at freddys gdzie straszą nas wyskakujące nagle twarze(jumpscary),o nie twórcy nieposzli na łatwizne,zanim tak naprawde nas coś dopanie mamy wiele innych strasznych rzeczy jak zamkniete drzwi której po pociagnieciu zaczynają walić by nagle ucichnąć,mało? niech będa zakrwawione narzedzia ,,tortur" ,martwe płody poukładane w znak krzyża,przerażające krzyki przez które możemy sie tylko domyślać co dzieje się obok.



To wszystko nadaje klimatu a sam gracz napewno niebędzie zawiedziony tym iż kupił tę gre.Przynajmniej ja tak twierdze :)

Jakie są minusy?NIema ich dużo,plus to i tak żeby jakieś minusy były to trzeba być naprawde wybrednym.

Minusem może być fakt iż podczas szybszej akcji możemy sie pogubić i pobiedz gdzieś gdzie niemieliśmy biedz.

Minusem ewentualnie jest to iż w sumie niemamy możliwoście sie bronić ponieważ jedyne co mamy to kamera,pozostaje nam uciekać lub się chować .

Podsumowując: gra jest według mnie bardzo fajna ma dużo plusów i napewno będziesz zadowolony z jej kupna,minusów nieposiada no chyba iż jesteście koneserami horrorów i analizujecie każdy skrawek tekstury to może coś znajdziecie.