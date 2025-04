Złość podczas gry w League of Legends

Wiele osób podczas rozgrywki w lola popada w zdenerwowanie. Czasem zdarza się, że to ktoś wyprowadza nas z równowagi. Innym razem wina leży po naszej stronie. Co więc należy zrobić, żeby zapobiegać "tiltowaniu" się?

Przegrywanie własnej linii,

Osoba trollująca w drużynie,

Słaba gra pozostałych członków drużyny.

Flame oraz wyzwiska na czacie,

Wychodzenie z gry,

Bezsensowne oddawanie zabójstw,

Ciągłe głosowania o poddanie się,

Celowy zakup niepotrzebnych przedmiotów.

Najczęstsze sposoby do rozzłoszczenia to:W następstwie tego podczas gry występuje:Są to czynniki bardzo wpływające na rozgrywkę. Jest nam dużo ciężej wygrać mecz oraz tracimy jakąkolwiek przyjemność z gry. Jak więc możemy temu zapobiegać? Kiedy zobaczymy, że ktoś obraża nas i pozostałych członków drużyny na czacie, po prostu go zignorujmy. Polecam również wyciszyć każdego przeciwnika przed rozpoczęciem meczu. Niezależnie czy ktoś nas wyzywał czy nie. Po zakończeniu meczu nie możemy zapomneć o zreportowaniu wulgarnego gracza. Jeśli naprawdę zachowywał się źle to dostanie bana i nie będzie psuł rozgrywek innym graczom i powodował ich zdenerwowania.Podsumowując myślę, że nie warto zwracać uwagi na "toksycznych" graczy. To od naszego nastawienia zależą losy gry. Zachowując zimną krew w nieciekawych momentach wiele zdziałamy. Nie możemy także zapominać, że najważniejszym celem gry jest dobra zabawa i miłe spędzenie wolnych chwil. Nie warto marnować czasu na niepotrzebne kłótnie i wyzwiska. To w niczym nie pomoże, z może sprawić, że będziemy zdenerwowani przez resztę dnia.