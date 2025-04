Adonis

Recenzowana przeze mnie gra to kontynuacja pierwszej Mafii z 2002r. Akcja tu rozpoczyna się w chwilach, gdy nasz bohater Vito Scaletta, tymczasowo jest urlopowany ze służby z wojska podczas II wojny światowej. Chwile po powrocie dowiaduje się, że jego zmarły ojciec przed śmiercią zaciągnął długi i aby je spłacić Vito zaczyna nielegalną działalność, jaką jest dołączenie do mafii.

Gra posiada ponad 2h przerywników filmowych, a to de facto dużo jak na grę akcji gdzie cały wątek fabularny trwa nieco ponad 10 godzin. Wciągu tych godzin przemierzymy 15 rozdziałów, w których będziemy strzelać, walczyć wręcz, skradać się, ale większą część gry przemierzymy jeżdżąc samochodem. Mafia 2 w znacznym stopniu stawia na realizm, wiec arsenał zawarty w grze zgadza się z epoką, w której akcja się toczy. Również jeden celny postrzał może nas zabić, wtedy pomocy staje się system osłon, który wykonany jest dość dobrze. Miasto mimo, iż robi za świetne tło do całej opowieści, nie ma tu większych zastosowań, można jedynie odwiedzać sklepy z ubraniami, bary oraz sklepy z bronią, oczywiście zamiast kupować tam upragnione przedmioty możemy dokonać napadu co jest dość fajnym rozwiązaniem.



Ze strony technicznej jest tu dość mieszanie. Ładne lokacje, które są bardzo niedbale zrobione i nie są one tak szczegółowe jak oczekiwali gracze. Zanikające obiekty czy pojawiające sie na naszych oczach przechodnie, na pewno nie zaliczają się na plus gry. Jeśli chodzi o dialogi jakie przeprowadzają bohaterowie to stoją one na wysokim poziomie, ale wyraz z jakim ruszają oni ustami to po prostu klapa.



Podsumowując Mafia 2 to gra dobra, ale niestety prócz wątku fabularnego nic więcej nie oferuje, co sprawia, iż jest to gra dla jednego podejścia. Produkcja tego typu, aż sama się prosi o misje poboczne, lecz twórcy takowych nie zawarli. Mimo wielu niedoróbek technicznych, gra dalej zachęca nas do siebie, ciekawie opowiedzianą historią z licznymi zwrotami akcji.



Ocena 7/10