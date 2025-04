7 pomysłów na zmiany w CS:GO

Pajacmen

Każdy z nas wprowadziłby zmiany w CS GO. W tym artykule, zobaczycie, jakie zmiany ja bym chętnie wprowadził do tej gry.

1. Mecze 5v5 bez rangi.



Byłyby to gry pięć na pięć, ale nie wpływałyby na rangę.

Za wyjście z meczu, byłaby czasowa kara dla gracza.

Gra trwałaby maksymalnie trzydzieści rund.

2. Możliwość zagrania dogrywki.

Nie byłoby dogrywki przy każdym remisie, a tylko przy wtedy gdy będzie więcej niż osiemdziesiąt procent głosów na tak.

Dogrywka trwałaby sześć rund.

Po remisie w dogrywce, mecz kończyłby się remisem.

3. Mozliwość odbanowania konta

Stworzenie serwerów dla zbanowanych graczy.

Jeżeli gracz nie będzie używał wspomagaczy przez pięć miesięcy, mógłby grać na oficjalnych serwerach.

4. Kampania.

Byłaby to fabularna część Counter Strike'a : Global Offensive.

Byłaby darmowa dla każdego gracza.

Możliwość grania misji kooperacyjnie.

5. Dodanie nowych broni.

Karabiny snajperskie, które byłyby w strategicznych miejscach, do których trzeba wsiąść.

Taki sprzęt, trzebabyłoby zakupić.

Możnaby dodać też statyczne karabiny szybkostrzelne.

6. Nowy tryb - przejęcie flagii.

Drużyna musiałaby szybko dotrzeć na miejsce przejęcia.

Drużyna która przejmie obszar na 30 sekund, otrzymuje flagę.

Flagę trzeba zanieść na teren wroga.

Flagę trzeba obronić przez trzydzieści sekund.

Drużyna która spełni warunki - wygrywa.

7. Apteczki w meczach turniejowych.

Byłyby do kupienia, w sklepie.

Przywracałyby trzydzieści punktów zdrowia.

Użycie trwałoby siedem sekund.

Podsumowując - każdy z nas wprowadziłby zmiany w Counter Strike : Global Offensive. Jeżeli macie jakieś pomysły, piszcie je w komentarzach.