Nowy tryb rotacyjny - League Of Legends!

Wrzucanie wrogich Threshow do Mrocznej Gwiazdy (5 pkt)

Wrzucanie krabow (?) do Mrocznej Gwiazdy (1 pkt)

Hejka!Jestescie ciekawi jak bedzie wygladal nowy tryb w LoL'u? Jesli tak, zapraszam do czytania!Nowy tryb bedzie nosil nazwe(po polsku:Bedzie to tryb 3v3 na zupelnie nowej mapie nazwanej(pl:). Nie posiada on wyboru bohatera, od razu przenosimy sie do gry. Wszyscy graja Threshem (oczywiscie ze skinem :D ).Gramy do 2 wygranych.Punkty mozemy zdobywac poprzez:Zmienione zostaja takze nasze umiejetnosci:

Death Sentence (Q):

Zwiększono zasięg i czas odnowienia w celu efektywniejszego zbierania dusz.

Jeżeli rzucisz Death Sentence w sam środek Mrocznej Gwiazdy, pojawią się błyski światła i ogień, oraz zadasz dodatkowe obrażenia.

Odległość przysięgnięcia zależy od brakującej ilości zdrowia wroga.

Dark Passage (W):

Sojusznicy w niebezpieczeństwie zostaną automatycznie ocaleni, bez potrzeby klikania w latarnie.

(Czas odnowienia został zwiększony, ale już nie daje tarczy)

Flay (E):

Rzuca wrogów w oparciu o ich brakującą ilość zdrowia, czas odnowienia został zmniejszony.

Bierny element (bonusowe magiczne obrażenia po kolejnym ataku) ładują się szybciej i uderzją mocniej.

Wrogowie nie mogą zostać zabici podstawowymi atakami lub umiejętnościami.Im mniej zdrowia posiada wróg, tym bardziej dotkliwe w skutkach będzie wykorzystanie na niego umiejętności (są bliżej przyciągani, dalej odlatują).(Najpierw próbuj atakować wrogów podstawowymi atakami, aby łatwiej nimi manewrować.)Thresh pojawi się w przestrzeni wokół krawędzi mapy. Poruszaj się w kosmosie i wejdź do Kosmicznych Ruin z dowolnego miejsca.Jezeli nie bedziemy na arenie, nie mozemy uzywac umiejetnosci.Czas odrodzenia jest dosc krotki, wiec szybko bedzie mozna wrocic do walki ;)Coz, sa one wylaczone, przez cala gre mamy 3 poziom, a punkty sa automatycznie rozdawane. Startujemy z 6 itemami.To tyle jesli chodzi o ten tryb, zachecam do grania i zycze duzo wygranych!