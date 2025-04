Moje top 5 najlepszych gier MMO RPG

Dziś przedstawię wam moje top 5 gier MMO RPG w które grałem zapraszam.

5.World of Tanks :

Gra bardzo dynamiczna i strategiczna wbrew pozorom nie jest prosta nie wystarczy jechać przed siebie i strzelać musisz przemyśleć nad swoja pozycje tak aby nigdzie nie zostało za dużo miejsca dla rywali żeby nie dać się obijać z daleka również nie stać w „bazie” tylko obronić swojej strefy. Moim zdaniem gra jest bardzo ciekawa a gdy zrozumie się zasady i sens gry oraz inne podstawy gra wciąga i chce się ciągle więcej. Jeżeli ktoś jeszcze nie grał zachęcam do pogrania na pewno się spodoba w końcu kto nie lubi jeździć czołgiem i walczyć w mieście czy na wolnym terenie rozjeżdżając budynki.

4.Metin2 :

Gra dla wielu znana może nudna ale jeżeli chodzi o mnie w latach jej świetności spędziłem nad nią około 2 lat i ani razu nie miałem w głowie że jest nudna robiąc któryś raz to samo chęć zdobywania nowych przedmiotów coraz lepszych oraz dobijanie kolejnych poziomów wykonywania misji. Aktualnie moim zdaniem granie w metin2 jest bezsensu właściciele gry bardzo ja zniszczyli ja pogrywam sobie jedynie na prywatnych serwerach metina.

3.Cabal :

Gra bardzo podobna do metina jednak dużo bardziej spektakularna i ciekawsza jest więcej map więcej przedmiotów umiejętności jest dużo więcej dużo więcej misji są walki grupowe pomiędzy Capella a Procyon przedmioty maja swoje sety które kompletujemy i zebranie całego daje nam lepsze statystyki umiejętności są bardzo widowiskowe. Moim zdaniem Cabal jest dużo lepszy od metina nie nudzi się tak szybko misji jest dużo nie jest łatwo tak jakby zdobyć wszystko co najlepsze więc serdecznie polecam.

2.Tibia :

A wiec gra o której chyba większość osób słyszała i która pokazuje ze grafika to nie wszystko i spędziło się przy niej kilka dobrych lat wbijając kolejne poziomy zbierania golda godzinne farmienia zdobywanie kolejnych przedmiotów chodzenie smoki cyklopy czy inne stwory według mnie Tibia jest tak dobrze skonstruowana że nie może się nigdy znudzić musisz być cały czas skupiony bo jedna śmierć oznaczała stratę kilku dni.

1.League of Legends :

Gra o której pierwsze moje zdanie było takie „Gra dzieci” oczywiście tylko patrząc na grafikę jednak gdy przyjaciel mnie wciągnął i zachęcił do zagrania i wręcz „pokochałem” LOLA który towarzyszy mi ponad 3 lata gra wbrew pozorom nie jest taka łatwa jak wygląda wybieramy bohatera swoja linie jedna z 4 bohaterów jest około 140 musimy dobijać stwory za które dostajemy złoto za złoto kupujemy przedmioty dzięki którym jesteśmy coraz silniejsi warto podkreślić ze drużyny są 3,5 lub nawet 6 osobowe możemy grać z innymi ludźmi z Internetu czy znajomymi za każdy mecz dostajemy PŻ – Punkty Zasług oraz Exp dzięki któremu możemy zdobywać poziomy rozwijać specjalizacje oraz kupować runy oraz bohaterów gdy zdobędziemy 30 poziom możemy zmierzyć się w grach rankingowych. Moim zdaniem LOL to najlepsza gra przez swoja dynamikę różnorodność oraz chęć zdobywania kolejnych LP-Ligowych punktów.

To już na tyle w tym artykule zapraszam do kolejnych oraz do komentowania tego chciałbym poznać wasze zdanie na ten temat.