Gracze mieliby ograniczoną liczbę powrotów do bazy (3 powroty).

w tym trybie, spotykalibyśmy się na midzie Summoner's Rift i walczylibyśmy 1v1.

Byłaby to kolejka rankingowa.

Podobnie jak w Counter Strike Global Offensive, można byłoby wejść na konto bez internetu i grać w trybie offline.

Dzięki temu, moglibyśmy podszkolić swoje umiejętności w naszej ulubionej grze.

Byłoby wtedy łatwiej też poradzić sobie z gankiem, bo rzadko będziesz sam na linii\

Dzięki temu, rozgrywka byłaby bardzo urozmaicona, a gracze musieliby bardziej skupić się na sobie i indywidualnej rozgrywce, niż na oglądaniu mapy.

Kreator postaci

Chodzi mi o możliwość dodawania własnych postaci do gry online

Nowe mapy do gry offline

Prywatne serwery na których działałyby modyfikacje

Byłby to rynek, na którym moglibyśmy handlować odłamkami za Riot Points, lub wymieniać się odłamkiem za odłamek.

Dzięki temu łatwiej możnyby zdobywać skiny do ulubionych postaci, lub same postacie, którymi chcielibyśmy pograć.

Wiele osób, grających w League, jeżeli by mogło wprowadziłoby wiele zmian. W tej puli osób jestem też ja, a w tym artykule opowiem wam o tych zmianach.Ganki mogłyby być też bardziej opłacalne, bo możnaby zdobyć dwa fragi zamiast jednegoPodsumowując - wiele osób wprowadziłoby jakieś zmiany w League of Legends. Myślę, że ciekawiej by było gdyby gracze też mogli tworzyć swoją zawartość w grze. To były moje pomysły na zmiany. Jeżeli macie swoje własne pomysły, napiszcie w komentarzach, a może ktoś je kiedyś dostrzeże.