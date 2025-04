Omówienie dwóch nowych drużyn w EU LCS

Dzisiaj omówimy skład oraz całą drogę jaka przeszły 2 nowe drużyny LCS.

Na ruszt weżniemy dwie drużyny a w zasadzie dwie akademie bo drużyny które się dostało do LCS to

- Misfits Academy

- Fnatic Academy

Warto podkreślić jak ciężkie było tegoroczne Challenger Series drużyny jakie się tam znajdowały to:

Fnatic Academy

Misfits Academy

Team Kinguin

PSG

Millenium

Schalke 04

Dużo drużyn zainwestowało ogromne pieniądze takie jak PSG które ściągnęło 2 Koreańczyków z LCK Schalke 04 które zbudowało od podstaw swój skład na bardzo solidnych graczach i to oni byli faworytem tego splitu Millenium które od paru sezonu bardzo stabilne w CS Misfits Academy które wykupiło slota oraz 2 drużyny które się dostało do Challenger series Fnatic Academy oraz Polskie Team Kinguin.

Czas omówić składy drużyn które wyglądają bardzo ciekawie:

Fnatic Academy

Top – Kikis: Polska dumna która dostała się do LCS i pomogła już drugiej drużynie się przebić pierwsza była aktualna potęga EU LCS G2 Esports.

Jungle – Broxah,Amazingx: Pierwszy młody talent z Dani po dobrym początku sezonu w CS przeniesiony został do pierwszego składu wykorzystał słabsza formę Amazingxa,Drugi niemiecki weteran LCS grał w takich drużynach jak TSM Origen czy Fnatic został przeniesiony do drugiego składu z powodu braku formy.

Mid – Nisqy : Kolejny młody talent tym razem z Belgi grał wcześniej w team LDLC wzięty pod skrzydła Fnatic zabłysnął i wraz z Kikisem bardzo pomógł w wywalczeniu awansu.

Adc – MrRalleZ : Były gracz takich drużyn jak MYM,ROCCAT,ELEMENTS,SCHALKE 04, bardzo doświadczony gracz od wielu splitów reprezentował drużyny LCS a teraz wraz z Fnatic Academy miał pomóc swoim doświadczeniem w wygraniu kwalifikacji co im się udało.

Supp – Klaj : Szwedzki gracz w zeszłym sezonie grał w pierwszym składzie Fnatic dużo osób mówi o nim jako o najsłabszym zawodniku Fnatic Academy.

Misfits Academy

Top – Jisu: Koreański gracz dużo osób mówi o nim jako o najgorszym graczu w całym składzie Misfits Academy.

Jungle – Lamabear,Kadir,Pridestalker: Pierwszy Niemiec dostał bana na 4 miesiące , Kadir Holender który zagrał kilka meczów lecz nie spisał się najlepiej, Pride również Holender który wniósł do drużyny wszystko czego potrzebowała warto podkreślić ze Pridestalker to gracz jednej postaci a mimo to zawojował Challenger series i wywalczył awans.

Mid – CozQ : Kolejny Holender w składzie gracz zmaga się od kilku lat w challenger series jedyny gracz który został z poprzedniego składu od którego Misfits odkupiło slot.

Adc – Yuuki60 : Bardzo doświadczony francuz pomagał wielu drużynom w challenger series oraz w meczach o awans zrobił dwa Penta Kille.

Supp – Dreams : Koreański gracz bardzo utalentowany grał na zmianę z Ignarem w pierwszym składzie Misfits.

Podsumowując te drużyny są to bardzo drużyny z doświadczonymi oraz młodymi talentami więc warto śledzić ich poczynania ponieważ teraz dowiemy co się stanie z ich składami oraz organizacjami ponieważ organizacja nie może mieć 2 składów w jednej lidze.

Zapraszam do komentowania oraz innych moich artykułów.