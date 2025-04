Piaskownica World of Tanks

Rosja: T54 Ltwt przechodzi na 9 tier, na 10 pojawia się T-100 LT

przechodzi na 9 tier, na 10 pojawia się Niemcy: Ru 251 przechodzi na 9 tier, na 10 pojawia się Rhm. Pzw.

przechodzi na 9 tier, na 10 pojawia się USA: T49 przechodzi na 9 tier, na 10 pojawia się Sheridan

przechodzi na 9 tier, na 10 pojawia się Francja: AMX 13 90 przechodzi na 9 tier, na 10 pojawia się AMX 13 105

przechodzi na 9 tier, na 10 pojawia się Chiny: WZ-132A zostaje dodany na 9 tier, na 10 pojawia się WZ-132-1

W tym artykule omówię zmiany jakie sa testowane na obecnym serwerze Sandbox w grze World of TanksDo Piaskownicy może zapisać się każdy kto ma rozegrane w grze więcej niż 10 tyś bitew. Dostanie się nie jest ciężkie wystarczy poczekać około 1-2 tygodni.A teraz co jest testowane:Artyleria dostała sporo mniejszy dmg na strzał przez co "One-Shoty" przestają praktycznie występować w grze. Nie oznacza to jednak, że artyleria będzie bezużyteczna,ponieważ zyskała:Ogłuszenie polega na tym, że każdy czołg w zasięgu splasha arty zostaje osłabiony nadomyślną ilość sekund przez co ma osłabione statystyki (wolniej łąduje, słabo jeździ, ma pogorszone celowanie).Oznacza to, że podczas jednej bitwy będziemy mogli kilkukrotnie używać zestawów naprawczych,apteczek i gaśnic. Pozwoli to na lepsze radzenie sobie z ogłuszeniem artyleryjskim.Bardzo dużo zyskają na tym czołgi którym często padają moduły i załoganci.Zestawy tego samego typu regenerują się niezależnie od siebie, więc możecie użyć małego zestawu naprawczego, gdy regeneruje się duży i vice versa. Małe zestawy naprawcze mają cooldown 90s, zaś duże 60s.