Rocket League :-)

Sebx140

A może by tak przecena dla tej gry? ;)))

Troche pomyślałem nad tą grą. I pomyślałem żeby zrobić z tego artykuł....

Fajnie by było jakby była przecena dla tej gry ;) Pewnie wielu użytkowników by się ucieszyło ;)Jakby ktoś nie wiedział oco w tej grze chodzi to napisze teraz ;);) i polecam ją każdemu ;)





1. Gra się w to tak są np. 3vs3 samochody. To jest trochę jak piłka nożna ale samochodowa.

2.Są 2 teamy. Pomarańczowi i niebiescy. I jeżeli niebiescy strzelą 1 goal to mają 1 punkt, a jeżeli pomarańczowi to mają 1 punkt. 1 Miecz trwa około 5 min.

3.Jeżeli wynik po 5 minutach będzie ten sam to jest doliczany czas. Do tąd aż któryś team nie strzeli gola.

4.Później zdobywacie nagrody do samochodów np. : Nowe koła, nowe flagi, nowe nitro oraz nowe samochody i wiele więcej!

5.W tą grę można grać również ze znajomimi ONLINE!

6. Jak się dobrze gra można dołączyć do jakiejś drużyny gdzie jest np. 22 użytkowników. I razem z nimi zacząć wspaniałą gre!

7.Jak już będziecie gotowi to może zagracie online ;) A może jeszcze kiedyś RANKEDY! :O.



Sam gram w tą gre i wiem oco w niej chodzi ;) zachęcam was do tej gry bo to jest chyba 1 z leprzych gier ;)))



Pomyślałem jeszcze aby dodać z tego nagrody jakieś np. za granie w tą grę 30 min ale trzeba podać swój nick jaki ma się wgrze.



To na tyle z mojego artykułu ;) myślę, że się spodobał ;) jeśli tak napisz coś w komentarzu!