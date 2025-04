Terraria prezentacja i ocena gry :)

Znudziła wam się produkcja Mojanga (Minecraft) ??? Jest na to proste rozwiąznanie ... Terraria opis i recenzja gry :)

Terraria... jest to gra podobna do minecrafta (taki minecraft w 2d). Jest to produkcja Re-logic została wydana w 2011 roku, czyli niedawno. Gra jest bardzo rozwinięta pod względem rozgrywki. Celami tej gry są cele bardzo podobne do minecrafta czyli:

-Zbieranie surowców

-Zabijania różnych stworków np. slimy, króliki, występują również bossy, które się same respią albo musisz je "zrobić"

-Oraz budowanie róznych budowli :)

Jak już stworzyliśmy świat i naszą postać możemy zauważyć, że na start mamy miedziany ekwipunek:

-Miedziany topór (siekiera)

-Miedziany kilof

-I krótki miedziany miecz (miecze są krótkie lub długie)

Gra terraria została wydana na:

-PC

-Xbox'a 360

-Playstation Vita

-Playstation 3

i na wiele wiele więcej...

W grze zaczynamy ze 5 serduszkami. W czasie rozgrywki można dobić 400 HP przez używanie heart crystali , a w późniejszej fazie gry można zdobyć 500hp.

W grze możemy grać na multiplayer. Na świecie są również NPC , które dają nam możliwość kupywania np. zbroji, eliksirów itp.

Dobra nie będę wam bardziej spoilerował :D.

Polecam kupić tę grę, ponieważ jest warta swojej ceny :) Każdy wielbiciel minecrafta powinien kupić tą grę.

Dobra to już koniec :)

Pozdrawiam :)