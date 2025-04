[PORADNIK] Jak zarabiać na skiny do CS'a i nie tylko?

xOkovsky

Cześć! W tym poradniku pokarzę tobie jak ''dorobić'' sobie na skiny do CS:GO (i nie tylko), dokładnie na doładowanie na Steam. Ten sposób opiera się na instalowaniu aplikacji na telefon, za które dostajemy $$. Niektóre można odrazu odinstalować, inne trzeba codziennie wchodzić na ok. 5 minut. Potrzebujemy tylko: - Telefon z androidem (lub emulator na komputer, ale nie wiem czy działa) - Trochę wolnego miejsca na sprzęcie - Konto Facebook - Czas i chęci Zapraszam do lektury ! 1. Na nasz telefon z androidem (nie wiem jak to wygląda z iphonem, ale na windows mobile na pewno nie ma apki) ściągamy apkę o nazwie ''Whaff Rewards'' (link do sklepu play - goo.gl/KoVFPr) 2. Uruchamiamy apkę, logujemy się przez Facebooka, akceptujemy wszystko co się pokarze. Po zalogowaniu wyskoczy okienko (to okienko do wpisywania kodu referencyjnego), w nim wpisujemy kod - AW71261 (możecie się odwdzięczyć wpisaniem mojego kodu za napisanie tego poradniku)(doda nam 0,3$, Tobie i mi) 4. Wystarczy tylko pobierać aplikacje, odbierać codziennie 0,01$ (w zakładcę ''Attendance'') i udostępniać swój kod (swój kod można znaleźć w zakładce ''Invite Friends''). Wypłacać można w zakładce ''Payout'' --> ''Payout Request''. Doładowanie do steam jest od 20$ (trochę dużo, ale nie narobicie się), ale są też inne opcje, np PayPal, Google play, PSN, LOL, Amazon i Minecraft Giftcode. Wypłaty są od 10$ Mam nadzieje, że wyciągniecie z tego sposobu jak najwięcej. Ja już 2 razy wypłacałem na mojego PayPala. Dowód 1 - goo.gl/L049yh Dowód 2 - goo.gl/fRfaH3 PS: Przestrzegam was jeszcze przed udostępnianiem kodu ''gdziekolwiek''. Administracja Whaff'a lubi banować ludzi, których mają dużo osób zaproszonych (nieaktywnych), trzeba wysyłać dowody (ja na szczęście miałem, i mnie odbanowali)