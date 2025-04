Myślicie że wyjdzie nowy Splinter Cell ?

Zioplex

Tak jak w temacie. Jak by ktoś nie wiedział co to Splinter Cell: w grze wcielamy się w agenta Sama Fishera ,który uzbrojony po zęby w różne granaty , pistolety eleminuje przeciwnika po przeciwniku (tak szybko w skrócie) cała seria uzyskuje odemnie ocenę 8,5/10