HdjdhdhWitajcie w tym poradniku chciałbym opisać wam które profesje są dobre w poszczególnych dziedzinach.

HagabshWięc tak jak już pewnie wiecie są 3 profesje :- Mag- Wojownik- ZwiadowcaZastanawialiście się kiedyś dlaczego akurat 3?Właśnie dlatego że każda postać jest dobra w czymś innym.Więc zacznijmy od wojownika :Wojownik to profesja która najbardziej lubię. Ma on trochę słabszy start od zwiadowcy i maga ale im dalej tym jest coraz lepszy. Jak wiadomo cechuje się swoim dużym życiem i małymi obrażeniami (w porównaniu do maga lub zwiadowcy) . Posiada on również bloki dzięki swojej tarczy. Jest on trochę słabszy na arenie ale w lochach radzi sobie bardzo dobrze ^^Mag :Jest to profesja która też bardzo lubię. Start u niego jest lepszy od wojownika natomiast gorszy niż ma zwiadowca. Jego główną cechą jest to że bije najwięcej z tych profesji więc ma najmniej życia. Mag nie posiada takiego czegoś jak unik lub blok natomiast przy walce z nim wojownik lub zwiadowca też nie może ich robić .Na arenie radzi sobie przeciętnie tak samo jest na lochach. Jak wcześniej wspominałem start ma średni zatem na około 200 lvl to istny pogrom :DZwiadowca :Ta postać też bardzo dobra. Ma on najlepszy start. No właśnie start :/ jest najlepszy do 100 lvl. Cechuje się głównie na unikach i na tym że ma więcej życia od maga oraz mniej od wojownika więc atak ma też pomiędzy tymi dwoma profesjami (magiem a wojownikiem). W lochach radzi sobie niezbyt dobrze natomiast nadrabia na arenie dzięki częstym unikom.Zwiadowca : szansa na unik max 50%Wojownik : szansa na blok max 25% (zależy od tarczy)Mag : brak unikow ani bloków także pozostałe profesje też nie mogą na nim robić unikow i blokówWięc z reguły :- Wojownik zabija maga- Mag zabija zwiadowce- zwiadowca zabija wojownika‌(Ale wszystko zależy także od statystykow)