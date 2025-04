Podzielę się z wami wrażeniami z gry, która się jeszcze rozwija ale jest bardzo ciekawa! - Minion Masters :D

Ogólnie gra jest w stylu "Clash Royale" tylko, że Minion Masters pojawiła sie wcześniej. Można ją było dostać za darmo ale niestety już nie można :(. Mamy tam też różne rodzaje kart takie jak "common", "rare" albo "legendary". Gameplay mniej więcej wygląda tak: https://www.youtube.com/watch?v=5N0wCItSr_s

Narazie gra jest w fazie Early Access na steam. Wszystko jest tak jak w Clash Royale tylko zamiast skrzynek są tam tzw. tokeny, które się wykorzystuje do losowania przedmiotów. W przeciwieństwie do Clasha w Minion Masters bardzo łatwo się zdobywa poziomy. Można tam grać solo czyli kampanię lub mecze online zwykłe jak i draft, który jest przez cały czas dostępny. Mało tego, można sobie wybrać postać, która będzie stała na wieży (jest tam tylko jedna wieża) i strzelała do wrogich jednostek. Jeśli twoja jednostka stoi na moście (pośrodku areny) dostaję się punkty XP, za które ulepsza się swoją postać na wieży. Są tam różne eventy i easter eggi a jeśli streamujesz będziesz mógł na swoim streamie rozdawać kody dla twoich widzów, które później można wykorzystać w grze :). Ogólnie gra się bardzo przyjemnie. Jeśli się nudzisz gra Minion Masters jest bardzo dobrym sposobem na to.Niestety minusem jest to, że jeszcze nie ma tam trybu 2v2, więc nie jest to gra w stylu co-op i nie pogracie sobie ze znajomymi. Moja ocena to 8/10 i bardzo polecam wam zagrać w tą grę :D. Piszcie w komentarzach co myślicie o Minion Masters!