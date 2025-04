Kopina

The Forest to survival posiadający fabułe mega wciąga polecam :D

W grze wcielamy się w dorosłego człowieka, który prawdopobodobnie jest tatą i zmierza gdzieś wraz z synem jednak dochodzi do katastrofy samolot, którym lecieli uległ usterce i rozbił się na wyspie zamieszkiwanej przez kanibali. Celem gry jest zbudowanie jakiegoś schronienia i mieszkaniu w nim oraz znalezienie syna, który został porwany przez kanibali podczas wędrówki po wyspie natrafizmy na wiele zwłok i drastycznych scen, które idealnie wręcz komponują się z elementami scenografii. W grze mamy również możliwość rozwoju swojej postaci i dbania o nią trzeba uzupełniać plyny i spożywać pokarm mamy możliwość craftingu pancerza oraz wielu innych do przetrwania rzeczy. Jest to moim zdaniem jeden z lepszych survivali, który ukazał się na rynku bardzo polecam zagrać. Przy grze bardzo dobrze się bawiłem i jest przy niej mnóstwo fanu :D Proszę o wyrażenie własnej opini jeśli ktoś grał w tą zacną grę i podzielenie się swoimi przeżyciami z gry w jakim miejscu wybudowaliście schroninie czy odnaleźliście Timmiego Itd. Chciałbym też zapytać czy znacie inne podobnego typu survivale bo taka tematyka mega mnie kręci a jak się przejdzie The Foresta to już tak się nie chce w niego grać mimo że jest naprawdę genialny. a jeśli komuś odpowiada inny typ survivali gdzie na przykład mamy możliwość z rywalizacją między innymi graczami to polecam Hurtworlda. Grafika rysunkowa jak za starych dobrych czasów rywalizacja i rozwój postaci polecam również bardzo serdecznie :D