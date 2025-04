Piotr ,,izak" Skowyrski ma 30 lat. Polski youtuber, streamer i komentator na polskiej scenie CS:GO.Jego kanał głównie skupia się na CS:GO lecz na jego kanale można znaleźć też filmy z gier survivalowych, oraz unboxingi. Izak dołączył do grona Youtube 01.12.2006r, a więc jest do dość trwały kanał, ponieważ ma już ponad 10 lat. Na swoim kanale prowadził serie takie jak:

-Overwatch

-Izak solo

-CSowe misje

-Progierki

Od wczesnego dzieciństwa interesował się grami komputerowymi. Swoją „wielką karierę” z grami rozpoczął od Prince of Persia, Dizzy, Supaplex, grając w nie na pomarańczowym monitorze.W CS 1.6 grał hobbistycznie, tak wersja SOURCE wciągnęła go znacznie bardziej. zaczął grać w połowie 2005 roku, mniej i bardziej profesjonalnie :)Należał też do drużyny o nazwie team vega w składzie:Tomasz "" WielgatDamian "" KrawczykMichał "" ZbrożekKonrad "" StefańczykPiotr "" SkowyrskiJeździł na turnieje, wygrywał nagrody, poznawał masę ciekawych ludzi. Obecnie zastąpiła go nowa wersja czyli CS:GO. Teraz na stremach można go widzieć bardziej w roli komentatora ciekawszych meczów niż w roli samego gracza.Izak nie tylko interesował sie grami lecz także muzyką. Na jego kanale można obejrzeć wiele coverów, które nagrywał w wolnym czasie, ale i też znajdziemy tam 1 dissa.Studiował na politechnice warszawskiej gdzie poznał swoją żonę Paulinkę, która bardzo wspiera go w tym co robi :)W 2014 roku na IEM- Intel Extreme Masters Izak na trybynach siedział jako widz, a już w 2015 miał okazje komentować mecz, gdzie było to jego największym osiągnieciem komentatorskim w jego karierze :) .Linki do social media izaka:twitch: twitch.tv/izakoooyoutube: youtube.com/issacc87instagram: instagram.com/izaklivewww: izaktv.pl