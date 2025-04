Watch Dogs hakerskie życie naszego głównego bohatera Aidena.

Watch dogs opowiada historie Aidena Pearca, hakera z kryminalną przeszłością , którego siostrzenica ginie w zamachu.

Dręczony wyżutami sumienia nasz bohater postanawia odnaleść winnych śmierci małej Leny i na własną rekę wymierzyć im sprawiedliwosć.Tym samym wplątuje się w brutalną intrygę,narkotykowe gangi i handel żywym towarem.

Cała akcja rozgrywa się w Chicago, nad którym władzę sprawuje System Operacyjny ctOS nie tylko steruję całą okolicą ale też szpieguje mieszkańców miasta i gromadzi informacje na temat ich życia osobistego.

Przedstawiona w grze opowieść jest dość smutna, ale posiada kilka niezłych zwrotów akcji i potrawi wciągnąc gracza.



Fabuła cały czas się posuwa do przodu, z coraz większą ilośćią zadan i przeciwników Aidena.

Nasz haker chce za wszelką cenę chronić swoją rodzinnę ale i to mu nie wychodzi gdyż jego były pomocnik Damien Brenks porywa jego siostrę Nicole i siostrzeńca Jacksona.

Jakiś czas wcześniej Aiden nawiązał kontakt z Jordim Chinem oraz hakerem o pseudonimie BadBoy17 którzy pomagali mu załatwić odszukać zabójców siostrzenicy i zorganizować sprzęt oraz oprogramowania hakerskie.



Gracze byli zachwyceni grą i chyba wiem dlaczego!

Moje plusy:

-swobodne poruszanie się po dużym mieście

-poczucie władzy Chicago

-nie nudzi się nawet po 10godzinach gry(dużo misji pobocznych)

Moje minusy:

-za małe wyzwanie dla graczy

-jeżdżenie autem (to dla mnie porażka)



Polecam wam zagrać w tą grę napewno nie będziecie się nudzić!