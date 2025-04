Recenzja Rayman Legends - ciekawa,interesująca i obszerna gra!

AdekMoney

Rayman Lengends ga warta uwagi!Która może nas pochłonić na wiele,wiele godzin mimo dzięcięcego wyglądu!

Rayman Legends to gra z wieloma poziomami do przejścia na platformi Xbox , Pc , Ps

Powstała w 2013 roku , nie chcę kłamać lecz nie znalazłem informacji przez jakiego twórce.

Gra polega na sterowianiu swoim (raymanem) czyli postacią i przechodzenie nią coraz obszerniejszych poziomów iktórych jest tam nie do zliczenia . Na moje oko jest ich od 200-300.Rayman Legends to połączenie dwóch gier a mianowicie Rayman Origins-specjalne poziomy w grze nazywające się ,,Origins''.Wersja Rayman Legends łączy te 2 gry w jedną obszerną miło dla oka gierkę przy której wrócimy do dziecięcych lat!Mianowicie przebyłem w tej grze 300 h zdążyłem przejść każdy istniejący poziom, każdy był inny składał się w 90 % z np. innego tła , innych budynków , innych potworów inaczej praktycznie wszystkiego!Świetna do grania w 2 osoby nie zapomniane przeżycia!

Gra przez to jest z poziomu na poziom ciekawsza coraz bardziej interesuję gracza co stanie się na końcowym poziomie.Jeśli chodzi o cenę tej gry z tego co widziałem wacha się do 100 zł . Uważam że każdy spragniony wrócić do dzięciecych lat odciąć się od rzeczywistości i zapaść się na długie godziny w grze bajce , powinnien sę sprawić gre Rayman Legends.

Zawsze może to być również dobry prezent dla dziecka na urodziny,komunie i inne ważne uroczystości w życiu dzieci!Grę gorąco polecam!Oczywiście to moja opinia.







- Adek