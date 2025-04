Combat Arms-tak wygląda dobry FPS

FPS-First Player Shooter. Strzelanka pierwszoosobowa.

Combat Arms miał premierę w 2007 roku, więc wtedy były troszkę inne standardy. Należy mieć to na uwadze

BioShock

CoD 4

Team Fortress 2

Halo 3

Quarantine regent -Kilkoro graczy jako zombie musi zarazić resztę graczy. Bardzo popularny tryb w tej grze.

-Kilkoro graczy jako zombie musi zarazić resztę graczy. Bardzo popularny tryb w tej grze. One Man Army -Każdy na każdego. Musisz mieć oczy dookoła głowy, ponieważ każdy jest twoim wrogiem.

-Każdy na każdego. Musisz mieć oczy dookoła głowy, ponieważ każdy jest twoim wrogiem. Fireteam -Walka z falami zombie. Ten tryb ma swój osobny serwer. (Na pewnej mapie można grać Mechem, musicie sami jej odszukać)

-Walka z falami zombie. Ten tryb ma swój osobny serwer. (Na pewnej mapie można grać Mechem, musicie sami jej odszukać) Elimination-Team który pierwszy zapełni licznik zabójstw wygrywa.

Grafika : 7/10-jak na 2007 nie jest źle

: 7/10-jak na 2007 nie jest źle Muzyka : 9/10-soundtracki są świetn w tej grze.

: 9/10-soundtracki są świetn w tej grze. Optymalizacja : 10/10-gra chodzi na wszystkim.

: 10/10-gra chodzi na wszystkim. Grywalnoś ć: 8/10-gra się bardzo dobrze, ale są bugi np. utknięcie w schodach itp.

ć: 8/10-gra się bardzo dobrze, ale są bugi np. utknięcie w schodach itp. Moja ocena gry: 8/10-gra się dobrze, gra jest dobrze zrobiona i tyle.

Lubicie shootery? Jeżeli tak to zapraszam. Dzisiaj porozmawiamy o jednej z popularniejszych gier. Wianowicie Combat Arms. Tutaj Adi i zapraszamWielu starszych użytkowników może się dziwić i zastanawiać czy ktoś w to jeszcze gra. Ja gram i tyle wystarczy. Zanim zaczniemy, mam dwie podstawowe rzeczy, które każdy zna:Podstawy już za nami, lecimy dalej. Jak już wiecie gra, wyszła wroku. Wtedy był szał na taki gry. W tamtym roku wyszły takie gry jak:Te gry rzuciły cień na, ponieważ była to darmowa strzelanka sieciowa. Ale gra wyszła z tego cało i nie poddała się. Wnioskuje to po wielu aktywnych graczach oraz częstych aktualizacjach. Dziesięcioletnia gra dalej jest aktualizowana! Takie działania są bardzo rzadkie w świecie gier.W grze jest wiele trybów. Oto kilka z nich:To tylko kilka z trybów gry. Jest ich jeszcze kilka, ale nie o to chodzi w tym artykule. W grze zaimplementowano system wypożyczania broni. Można je wypożyczyć na 1, 7 i 30 dni. Jest też oczywiście waluta premium jak to w grach f2p bywa. W Combat Arms tą walutą jest Nx, czyli NexonCash. Co więcej, tylko za tę walutę można kupić broń. Nie wpływa to znacząco na rozgrywkę, ponieważ nie zrobiono z f2p p2w. Nie potrzebujesz drogiej broni, by wygrać. Wystarczy wypożyczona i trochę skilla. Ja nie wydałem nawet złotówki na grę, a gram dalej.Tyle o grze. Teraz napiszę coś od siebie. Gra mnie kupiła. Prawie codziennie z kolegami organizujemy meczyk w Combat Arms. Oto moja ocena tego tytułu:Na tle takich hitów gra trzyma się bardzo dobrze, tamte gry (bez tf2) chyba nie doczekały się tylu aktualizacji. Gra doczekała się nawet ulepszonej wersji, ale tylko w zamkniętej becie. W nowej wersji ulepszono grafikę oraz cały interfejs. Nową wersję znadziecie pt. "Combat Arms: Operation Janus". Tyle z mojej strony mam nadziej, że artykuł dobrze się czytało. Do następnego razu. Cześć