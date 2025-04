Misję dnia odrzucają

Valken

Jest kilka rzeczy.

Pierwsza sprawa, to to, że mogą mieć opóźnienie w przyznaniu nagrody do 2 dni. Nie bój nic, bonus z danego dnia wpadnie Ci na pewno.

Druga sprawa to kwestie formalne. Musisz mieć konto założone za pomocą linka ze strony, nie bezpośrednio. Konto musi być założone od nowa, nie wolno używać kont istniejących. I najważniejsze, musisz wysłać screen, na którym widoczne są dane Twojego konta, wraz z warunkiem zadania. Na ten przykład gra polegająca na zdobyciu 10 poziomu wymaga zdjęcia ekranu postaci z przypisaną do Twojego maila nazwą bohatera i wskaźnikiem pokazującym minimum 10 poziom :)