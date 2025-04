Jesteś słaby i tyle. Nie każdy jest dobry w takie gry, ale wszystkiego da się nauczyć, więc próbuj.

Nie każdy jest dobry w takie gry, ale wszystkiego da się nauczyć, więc próbuj. Jesteś graczem casualowym. Trudne gry nie są dla ciebie i tyle. Musisz grać w to co potrafisz lub ćwiczyć

Trudne gry nie są dla ciebie i tyle. Musisz grać w to co potrafisz lub ćwiczyć Możesz zrzucić wszystko na lagi. Lagi w takich grach to najgorsze co może cię spotkać. Nawet najmiensze opóźnienie może cię zabić, więc zmniejsz ustawienia graficzne lub użyj jakiegoś moda zmniejszającego jakość grafiki

Cześć tu Adi. Grałeś kiedyś w gry typu Dark Souls? Nie szło ci? Nie wiesz dlaczego? W ty artykule możesz rozwiązać swój problem, lub znaleźć jego przyczynę. Zapraszam.Dark Souls seria jednych z najpopularniejszych gier. Każdy chyba chciał spróbować. Widząc wysokie noty gry na różnych portalach gamerskich. Gra jest arcytrudna dla graczy ale wszytstkiego da się nauczyć. Gdy pierwszy raz włączyłem grę, nie umarłem jak wszyscy piszą. Ja umarłem dopiero po 15 minutach gry. Wtedy napotkałem pierwszego przeciwnika. Po tym wszytskim grałem w Soulsy jeszcze 1,5h. Na tym zakończyłem swoją przydę z grą.Teraz mam dla was kilka powodów dlaczego nie idzie ci granie:Jeżeli twój problem nie został rozwiązany to musisz czytać dalej :PW Dark Soulsach chodzi o refleks. Masz słaby refleks? Skacze ci ping w ręku? Może być to powód twojego umierania w serii souls.Masz dobry refleks i dalej umierasz? Może atakujesz wszystko na swojej drodze. Są npc w dark souls które nie atakują pierwsze. Więc jeżeli możesz to uciekaj.To są moim zdaniem największe problemy graczy dark souls. Jeżli rozwiązałem twój problem to napisz w komie. Jeżeli nie to napisz to w komie. Komuś może to pomóc. Z mojej strony to już wszystko. Do następnego razu. Cześć