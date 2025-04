Poradnik na supporta, czyli jakie przedmioty kupowac?

Witam.Pewnie sporej ilosci z was trafia sie linia wsparcie, czyli jedna z najmniej chcianych pozycji w grze. Jesli dana pozycja wam sie trafi, warto wiedziec co kupowac na jakie postacie, tak wiec zapraszam do czytania!Przedmiot startowy jest wazna sprawa!Oto przedmioty dla wspierajacych:Ten przedmiot kupujemy na postacie w recz.Podstawowe ataki wykanczaja wrogie stwory majace mniej niz 195 punktow zdrowia. Zloto za takiego stwora dostaje i support i ADC.Ten przedmiot kupujemy grajac postacia ktora "leczy i chroni" (np. sorake) [wyjatek: na threshu tez kupujemy ten przedmiot]Za kazdego stwora ktory zginie w poblizu dostajemy 4 sztuki zlota i 5 pkt. zycia.Kupujemy grajac bohaterem, ktory skupia sie na biciuAtaki zadane przeciw wrogim bohaterom zadaja dodatkowe 10 pkt. obrazen oraz daja ci 8 pkt. zlotaA wiec co dalej? Otoz kazdy rodzaj wspierajacego ma swoj odpowiedni build. Oto moj sposob budowania sie na wspierajacych:(Niestety nie udalo mi sie wkleich obrazka)Ta grupa buduje sie pod moc umiejetnosci, jednak nie zapominamy o przedmiotach obowiazkowych dla wspierajacych.Tutaj chyba oczywiste jest, ze kupujemy przedmioty dajace pancerz, zdrowie i odpornosc na miagieBudujemy przedmioty zwiekszajace leczenie, dajace zloto bez koniecznosci bicia czegokolwiek.Tak jak przy wspierajacych tarczujacych budujemy przedmioty zwiekszajace leczenie, jednak poczatkowe przedmioty skupiaja sie na biciu wroga.Wedlug mnie kupowanie reliktowej tarczy na Thresha jest bez sensu, wiec opracowalam wlasny build. https://scr.hu/JW350p



To tyle w tym poradniku, mam nadzieje ze ktos skorzysta ;w;