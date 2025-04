BustiKrecik

W tym artykule pokażę 5 według mnie najlepszych kodów do GTA.

Enjoy!

1. HESOYAM

Kod który odnawia życie i wytrzymałość pancerza. Dodadkowo dostajemy 250 tyś haj$u. Gdy jesteśmy w środku pojazdu również zostanie naprawiony.



2. FOURWHEELFUN

Kod daje nam quada, na którym możemy wykonywać różne drifty i inne ewolucje.



3. AIWPRTON

Chcesz grać w WoTa ale masz tak słabego PCta, że Ci ledwo GTA trybi? Dzięki tej komendzie zespawnuje ci się czołg, którym będziesz mógł robić ro*******l ryzykując dostaniem sześciu gwiazdek. Gdyby na serwerach mozna było używać cheatów to gracze by pewnie symulowali bitwy WoT'a w GTA



4. ASNAEB

Usuwa wszystkie gwiazdki, najbardziej się przydaje jak nudzi ci się ro*******l który robisz, albo jak masz gwiazdki podczas wykonywania trudnej misji. Ta komenda ratuje ci dupę.



5. RIPAZHA

Dzięki tej komendzie będziesz mógł poruszać się samochodami w grze niczym Ron i Harry Fordem Anglią. Przydaje się do szybkiej ucieczki przed policją, albo nawet i do totalnego r*********u.



Dziękuję za przeczytanie mojego zestawienia ulubionych cheatów do GTA. Jeśli podobająci się moje artykuły to strzel pozytywny komentarz

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



Pozdro Busti :)