Czy broń w Polsce powinna być legalna?

Oscerida

Ja sądzę, że tak ale powinne być też odpowiednio zabezpieczone, jak wiemy nadchodzą ciężkie czasy (islamiści itp) a my, polaczki cebulaczki jesteśmy 2 najgorzej zabezpieczonym krajem (1 to Litwa) Jestem patriotką i nie chcę bronić siebie i rodziny patelnią (chociaż to chyba też jest nielegalne xD) Dostęp do broni palnej w Polsce jest strasznie trudny. Mój wujek chciał sobie załatwić pistolet a, gdy przyszedł do nas w odwiedziny i zaczął opowiadać jakie to mu pytania zadawali, po co mu ta broń to minęło chyba 2 miesiące.. w dodatku tych pytań było 10-20 i tak na pierwszych 4 nie można się ani razu pomylić, a później tylko 3 razy, już nie wspominając, że te pytania są bardzo trudne to zanim one nadejdą to trochę czasu minie. Uważam, że dostęp do broni w Polsce powinien być znacznie łatwiejszy, a Wy jak myślicie?