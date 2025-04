6

Witaj, w tym artykule przedstawię5 najlepszych gier 2016.Moje 5 gier które moim zdaniem są najlesze 2016 roku !!5.Jest to gra wiścigowa jest ona na:Pc, Xbox One. Premiere miała miejsce 27 września 2016 , aczkolwiek gra dużo zyskuje na multipalyerze, gdyż jest to najbardziej społecznościowa ze wszystkich odsłoń serii.Moja ocena to 9\10.4.Jest to gra RPG,akcji jest ona na : Pc, Ps4, Xbo One. Premiera miała miejsce 31 maja 2016.Gra przenosi nas do całkiem nowej krainy Touissant.Moaj ocena to 8/10.3.Jest to gra drużynowa strzelanka,Overwatch to pierwszoosobowa gra akcji na PC-ty, nastawiona na rozgrywkę wieloosobową. Jest to kolejny projekt znanego wszem i wobec studia Blizzard Entertainment.Jest ona na :Pc, Ps4, Xbox One. Premiera miała miejsce24 maja 2016.Moja ocena to 10/10.2.Jest to gra mobilna na system Android.Za pomocą kamery rejestrowany jest otaczający gracza świat.W ten sposób szukamy pokemonów, chwytamy je, a następnie toczymy za ich pomocą bitwy z innymi trenerami.Gra jes tylko na system Android.Premiera gry miała miejsce1.Jest to gra sportowa,