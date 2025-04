10 CIEKAWOSTEK O ŚWIECIE GAMINGU

Siema witam w 10 EasterEgach o grach komputerowych. Mam zadzieję, że wam się spodoba.Enjoy!

1. W grze "Hitman 2: Silent Assassin" w pierwszej misji strażnik załatwiający swoje potrzeby sika palcem. W misji "zaproszenie na przyjęcie" są ukryte drzwi w ścianie. Na witrażach kościoła są loga Hitmana.



2. W 2014 roku kiedy "Flappy Bird" powodował wk*rw u graczy na AppStore wchodziły średnio co 24 minuty inne klony tej produkcji.



3. W japońskiej wersji gry "Fallout 3" nie można wykonać detonacji bomby atomowej.



4. W grze "Grand Theft Auto: San Andreas" gdy Carl będzie tył nie będzie można wykonać żadnej misji z JetPackami.



5. Do stworzenia gry "The Neverhood" twórca zużył 3,5 tony plasteliny.



6. Firma zajmująca się grami o "Tomb Raiderze" miała wprowadzić kod na nagą Larę Croft, lecz Toby Gard - główny projektant nie zgodził się na to.

7. "The Sims" miał to początkowo być program do symulacji projektowania wnętrz.



8. 42% wszystkich kupionych gier z seri "Wiedźmin" to pecetowe wersje na steama.



9. Autor "Wiedźmina" Andrezj Sapkowski żałuje sprzedania marki firmie CD Projekt RED.



10. Od niedawna aplikacja "battle.net" nie istnieje, teraz jest na rynku pod nazwą "Blizzard" czyli jak nazwa firmy która stworzyła tę apkę.



Mam nadzieję, że powyżej pokazane EasterEgi wam się spodobały jesli tak to napiszcie komentarz.

Większość ciekawostek mam z internetu.

Pozdro BustiKrecik.