Specjalizacje - ktora z nich wybrac na supporta?

Hejka! Jest to moj kolejny (mam nadzieje ze pierwszy zaakceptowany -_- ) poradnik do supporta.Zachecam do czytania! :DPewnie sporo z was zastanawia sie jakie specjalizacje nalezy brac na jaka postac. Juz wam pomagam!Zacznijmy od kluczowych specjalizacji.Gdy trafimy wrogiego bohatera ogluszeniem, prowokacja, podrzuceniem lub unieruchomieniem na 3 sekundy otrzymujemy tarcze. (45-30 sekund odnowienia)Odwage kolosa bierzemy grajac bohaterami, ktorzy posiadaja ogluszenie, prowokacje, podrzucenie lub unieruchomienie, oraz sa tankami.Zyskujemy 5% calkowitego zdrowia. Gdy trafimy wroga umiejetnoscia ograniczenia ruchu, oznaczamy go na 4 sekundy. Gdy sojusznicy bija danego wroga lecza sie przez 2 sekundy (2 razy mniej jesli atakujesz z dystansu)Kamienny pakt bierzemy zatem grajac postacia w recz, ktora posiada efekty ograniczenia ruchu.Zmacnia nasze leczenia i tarcze o 10%. Ponadto zwiekszaja one pancerz i odpornosc na magie naszego sojusznika.Blogoslawienstwo piewcy wiatrow bierzemy grajac postacia, ktora "leczy i chroni". Sa to postacie z dystansu, "papierki".3 umiejetnosc bijaca lub atak uzyty na tego samego wroga, razi piorunem obszar wokolo, zadajac obszarowe obrazenia magiczne.Dekret wladcy pioronow bierzemy zatem na wspierajacych skupiajacych sie na biciu, magach nie posiadajacych tarcz lub leczen.Lecimy dalej!Specjalizacje sa waznym elementem gry.oto moje specjalizacje dla wsparcia:Moje specjalizacje wygladaja nastepujaco: (nie moglam wkleic obrazka)Te specjalizacje ustawilam nastepujaco:Moje specjalizacje wygladaja tak:Prezentuje sie nastepujaco: https://scr.hu/8wwK52 I znow lecimy dalej!Runy to kolejna wazna sprawa! https://scr.hu/VLLP5A To tyle w tym artykule, dziekuje za uwage

