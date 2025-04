warsztat hextech - krotki poradnik

Zwyczajnych

Legendarnych

Epickich

Klasycznych

Superskorek

Zamienic na esencje

3 odlamki rozmienic na losowa trwala skorke/bohatera/skorke totemu/ikone

ulepszyc do trwalej skorki/bohatera/skorki totemu/ikony

Na bohaterze na ktorym mamy 5 poziom maestrii dostaniemy ocene s- lub wyzsza

Na bohaterze na ktorym mamy 6 poziom maestrii dostaniemy ocene s lub s+

Witam, w tym artykule przedstawie wam system dostawania skrzynek w League of LegendsZapraszam do czytania :DCzym są skrzynki hextech?Skrzynie hextech to skrzynie, ktore mozemy dostac za gre.Kiedy moge je dostac?Skrzynie dostajemy jesli my lub nasz sojusznik dostaniemy ocene s- lub wyzsza. Na kazdej postaci mozemy dostac tylko 1 skrzynie w sezonie. Skrzynki mozemy dostac tylko jezeli mamy jakas dostepna. Aby sprawdzic czy mamy dostepna skrzynke musimy wejsc w nasz profil i najechac na rysunkek skrzynki.Czy potrzebuje czegos by otworzyc skrzynie?Tak, potrzebny jest klucz. Klucz mozemy wykuc z 3 fragmentow klucza, ktore dostajemy po zwyciestwie. System dostawania kluczy jest losowy, a z kazdym fragmentem szansa na dostanie fragmentu klucza maleje. Mozemy dostac maksymalnie 12 fragmentow klucza na 4 tygodnie (4 klucze).Co moge dostac ze skrzynek?Ze skrzynek mozemy dostac:1. Odlamki skorek:2. Odlamki skorek totemow3. Odlamki bohaterow4. Ikony: stale lub odlamki5. Klejnoty (gemstony)Co moge zrobic z rzeczami ktore dostane ze skrzynek?1. Klejnoty10 klejnotow mozemy zamienic na:- skorke: Hextech Annie- Zlodziejka dusz Vayne- Dreadnova Darius-Hextech ward2. Odlamki skorek/bohaterow/skorek totemow/ikonMozemy je:Dostalem token maestrii do jakies bohatera. Co moge z nim zrobic?Tokeny maestrii dostajemy, jezeli:2 tokeny maestrii na 6 poziom dana postacia mozemy zamienic za pomoca:- 500 niebieskiej esencji,- trwalego odlamka danego bohatera,- odlamka danego bohatera,na 6 poziom maestrii.3 tokeny maestrii na 7 poziom danym bohaterem mozemy za pomoca:-600 niebieskiej esencji,-odlamka danego bohatera,-trwalego odlamka danego bohatera,zamienic na 7 poziom maestrii danym bohaterem.To tyle jesli chodzi o ten artykul. Mam nadzieje ze sie podobal.