Steam-Weekendowa wyprzedaż anime

Gry z serii "Tales of..." np. "Tales of Berseria" -15%, "Tales of Zestiria" -75%!

Gry z serii "Naruto" np. "Ultimate ninja storm 4" -50%, "Ultimate ninja storm 3" -75%!

"Valkyria Chronicles" -75%

Gry z serii "Danganronpa" np. "Danganronpa 1+2" -46%, "Danganronpa 1 i 2" (osobno) -40%

Gry z seri "Hyperdimension Neptunia" np. "Neptunia VII" -60%

oraz wiele innych gier

ReLife -66%

Gintama -66%

Re:Zero -66%

Ghost in the shell sezon 1 -87%

Ghost in the shell sezon 2 -87%

Berserk(2016) -66%

Yamada-kun and seven witches -66%

oraz wiele innych serii

Lubisz anime i gry? W ten weekend znajdziesz coś dla siebie. Cześć, jestem Adi. ZapraszamDnia 30.03.17 steam wprowadził wyprzedaż anime. Akcja będzie trwała aż do poniedziałku tj. 3.03.17.W ofercie znajdziemy m.in:W ofercie znalazły się też serie animowane. Niestety ale z angielskimi napisami.Są to m.in:Jest to duża nowina dla fanów gier i anime. Z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieje że znajdziesz coś dla siebie. Cześć