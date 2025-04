Zeszło roczny sukces Polaków na mistrzostwach świata w League of Legends.

Klaudistomis

Dziś omówimy juz starszy sukces ale który warto przypomnieć czyli Polacy na Mistrzostwach Świata w lola.

Zaczniemy od omówienia sezonu dwójki Polaków którzy pół torej roku temu dołączyli wraz z nowym AD carry do organizacji o nazwie H2K rozwijając skrót How to kil. Możemy wspomnieć że zastąpić było ciężko poprzednich zawodników lecz Polacy oraz Grek który rownoczesnie dołączył do drużyny wkąponowali się bardzo dobrze i juz niedługo zaczęli walczyć o top 3 drużyn w europejskim LCS.Drużyna dominowała wraz z inną organizacja o nazwie Gamers2 , G2 byli beniaminkiem i nikt nie spodziewał się takiej dominacji z ich strony którzy wygrali każdy split aż do dziś również ssa na czele tabeli a za nimi takie drużyny jak Unicorns of Love wspomniane H2K czy Misfits ale wracając do ubiegłego sezonu w którym Polacy pierwszy raz pojechali na mistrzostwa świata w lola aby walczyć o Puchar oraz okrągła nagrodę ale nie mieli dużych szans na pokonanie koreanskich czy chińskich drużyn lecz Polacy potrafią kibicować i wspierali ich jak mogli.Pierwszy tudziela był bardzo słaby H2K przegrało swoje mecze oraz nie było widać żadnych szans na poprawę również w G2 byli ogromnym rozczarowaniem i przegrywali grę za gra lecz H2K w następnym tygodniu podniosło się wygrało wszystkie swoje mecze oraz awansowali do drobinki finałowej. Na szczęście H2K wylosowalo najlepiej jak mogli ponieważ trafili na rosyjska rewelacje mistrzostw swiata ale była to zarazem najgorsza drużyna w drabince. Drużyna z Polakami w składzie nie zawiodła i pokonała szybko rosyjska formacje i awansowali do 1/4 gdzie mieli zmierzyć się z koreańska topowa drużyna Samsung Galaxy którzy w Korei zajmowali top 3 drużyn oraz zdobyli finał mistrzostw świata w którym ulegli SKT T1 3 do 2 a więc jak juz się domyślacie H2K odpada wynikiem 3:0 lecz warto przypomnieć ze 2 gry były kontrolowane przez H2K jednak nie wykorzystali przewagi i przegrali mimo to jest to największy sukces Polaków nie licząc 1 sezonu a którym uczestniczyły tylko polskie drużyny i Fnatic w składzie z Polakiem Shusheiem wygrali 1 sezon, to był znakomity sezon dla Polaków podsumujac H2K zajęło top 8 drużyn na świecie gdzie byli skazani na pożarcie. Dziekuje za przeczytanie artykułu zapraszam do kolejnych oraz do ocenania .