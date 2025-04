Clash of Clans

Androida

iO S

najlepsza GRA na

Clash of Clans jest popularną grą na urządzeni mobilne , stworzoną przez firmę 'Supercell'.

Jest dostępna w wielu językach w tym angielskim. Clash of Clans jest grą strategiczną , w której gracze budują i rozwijają swoją wioskę , z czasem odblokowywojują potęzniejszych Herosów (jest ich 3) , obronę . Ulepszają także wojsko , rabują i niszczą wrogie wioski . Dołanczają także do najpotężniejszych klanów na świecie i wiele , wiele , więcej .



Darmowa ale nie do końca.

Chociaż Clash of Clans jest bezpłatna to za dodatkową opłatą można dokupić surowców.

Jednakże wszystkie funkcje gry są dostępne dla graczy , którzy nie płacą . Clash of Clans jest dostępna na Androida i iO S 'a.



Miłego czytania z poważaniem MisioPl .

:)





Też w nią gram Nick: Michal-Pl