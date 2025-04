Event w lolu! Całonocne przyjęcie.

W najbliższy weekend, to jest 31.03, 1.04 i 2.04 Riot Games organizuje w grze League of Legends event pod tytułem Całonocne Przyjęcie. Związany jest on z dodaniem nowej skórki do Alistara. Na czym polega event? Tego dowiecie się poniżej.

Podczas eventu odbywającego się na serwerze EUNE zostanie rozdanych wiele nagród. Nagrody będą przydzielane na podstawie rankingów indywidualnych jak i rankingów serwerowych (społeczności).

RANKING INDYWIDUALNY

Poprzez punkty zdobywane podczas grania na Summoners Rift, zdobyć można będzie skrzynki i klucze hextech. Teraz pytanie jak zdobyć wspomniane punkty? Oto kryteria przydzielania:

Poprzez punkty zdobywane podczas grania na Summoners Rift, zdobyć można będzie skrzynki i klucze hextech. Teraz pytanie jak zdobyć wspomniane punkty? Oto kryteria przydzielania: Za zagranie championami: Annie, Alistar, Maokai, Kog'Maw, Gnar lub Udyr, zdobędziecie 100 pkt.

Jeśli wygracie w grupie premadów, otrzymacie po 100 pkt.

Za wygraną gre są dodawane nieokreślone jeszcze punkty.

Miejmy nadzieję, że eventy tego typu będą częstsze, jest to szansa do zdobycia nagród jak i dobrej zabawy. Życzę miłej zabawy każdemu!

-TOP 3: Pluszak Tibersa, Kubek Tibersa, Pluszak Dino Gnara, Onesie Tibersa i wszystkie skórki eventowe.-TOP 10: Wszystkie skórki eventowe, Onesie Tibersa-TOP 100: Losowa skórka eventowaPodczas kiedy europa wbije 12 000 000 punktów, cały server otrzyma boost do ip na następny weekend.Podczs kiedy zatweetujemy zdjęcie z lasztagiem #SnoozeYouLose na @loleu, to do puli wymaganej (12000000) dodane zostanie 500 pkt.