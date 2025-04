The SIMS 4 - Co nowego ?

MiAdamKesSGame

Witam , Dziś artykuł , czyli co nowego w grze The Sims 4

Gry The Sims (1 , 2, 3) miały dawniej bardzo mało możliwości , jesli chodzi o tworzenie postaci . Lecz przełom , czyli gra The SIMS 4 dodaje nam nowe mozliwości ! Jedną z nich jest wybraniu stylu chodu naszego sima .



Kobieta moze sikac na stojąco , Facet może zajsc w ciąze , mozesz miec nawet dziecko z MROCZNYM KOSIARZEM



Dodaje możliwośc mieszkania w blokach bez dodatków ! Czyli przeciwnie do wcześniejszych Wersji tej gry :)



Nasi simowie mogą miec także swoje niepowtarzalne chcraktery ! Nowe Zajęcia np.: Zerzbienie w drewnie czy obcinanie drzewek Bonzaii :)



Ale w nowej wersji kultowej gry THE SIMS jest także małe ograniczenie ! Mowa tu o Braku możliwości zmiany koloru np.: mebli tak jak w The Sims 3 , Kolory można wybierac z gotowych wzorników .



Stronka Gamehag w swoim sklepie ma nawet do sprzedachy Klucz aktywacyjny który jest warty zakupu



Lecz Moim zdaniem nowa wersja kultowej gry The SIMS daje duzo możliwości i kazdemu polecam w nią zagrać !