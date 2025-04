Podkręcanie karty graficznej

KosiarZ9

Witam , dzisiaj postaram się wam przedstawić w jaki sposób podkręcić naszą kartę graficzną.

Po pierwsze co da nam podkręcenie karty graficznej ?!?! Podkręcanie karty da nam możliwość wyciągnięcia z naszej karty graficznej większej ilości fps w grach przykładowo:

Przed podkręceniem 280-300 fps po podkręceniu 300-320

Więc co należy zrobić ?

Należy pobrać ze strony (lub płytki dołączonej do karty graficznej) naszego producenta program do podkręcania (UWAGA nie każda karta graficzna ma możliwość podkręcania)

w moim przypadku jest to program gigabyte OC GURU 2. Potem pobieramy program msi kombustor 3 oraz Gpu-z. Program msi kombustor 3 pozwoli nam sprawdzić jak zachowuje się nasza karta w 99% po podkręceniu , a natomiast Gpu-z służy do monitorowania naszej karty graficznej.

Gdy już wszystko mamy przygotowane możemy przystępować do procedury :). Należy włączyć program do podkręcania , msi kombustor 3 oraz Gpu-z. W programie do podkręcania należy znaleźć tabelkę z napisem Gpu clock i wpisać daną ilość mhz jaką chcemy podnieść (radzę podnosić po 50 mhz , ponieważ gdy przesadzimy możemy zniszczyć kartę graficzną).

Po podniesieniu sprawdzamy w msi kombustor ile klatek podniosło się nam do góry a w gpu-z jaką mamy temperaturę oraz czy nasze zegary gpu nie skaczą czyli jest stałe (na przykład) 1113 mhz. (UWAGA niech temperatura nie przekracza 80 stopni , ponieważ możemy spalić kartę graficzną) jeśli nic się nie dzieje możemy dalej podkręcać o 50 mhz to samo można zrobić z pamięcią karty graficznej (memory clock). Mam nadzieję , że pomogłem sam podkręciłem swoją kartę o 200 mhz i dało mi to dodatkowe 40 fps.



Pozdrawiam KosiarZ9 :)