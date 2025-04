Czy meta w Lolu jest ważna?

Często spotykamy się z określeniem "meta". Jest to ustalona przez "elitę" graczy grupa championów, które są grane i popularne. Lecz czy powinniśmy na nią zwracać uwagę, czy jest ona jednak ważnym elementem rozgrywki?

Metę ustalają wcześniej wspomniane elity. Są to przede wszystkim gracze biorący udział w LCS-ach lub innych turniejach. Metę tworzą również gracze z Korei. To właśnie tam wymyślono np. build luciana pod lethality czy malzahara na supporcie. Są to dość specyficzne sposoby gry. W Korei pick ratio jak i win ratio danych championów są odmienne od tych w Europie lub Ameryce Północnej.

Teraz spróbujmy odpowiedzieć na tytuowe pytanie- czy metę warto stosować? Odpowiedźi i kwestie są zróżnicowane. Niektórzy grają championami będącymi tylko w topce tyh granych, a niektórzy grają championami niezbyt popularnymi typu Urgot czy Nunu. Według mnie meta nie jest 100% znacząca dla wygranej, ale może zmienić ją. Przykładowo, jeżeli Riot buffuje lethality w ostatnim pachu, to do mety wchodzi Graves, który ma builda pod głównie lethality. Zed wszedł do topki postaci granych z powodu tego, że Faker - gracz teamu SKTT1 również wiele nim grał. Więc pamiętajmy- nie wzorujmy się całkowicie na mecie, miejmy swoje wybory. To jest tylko gra, nie zmuszajmy się do grania danym championem bo jest w mecie.

Championy z największym winratio na koreańskim serwerze:

1. Ivern - 57,7 %

2. Anivia - 57,4 %

3. Sion - 53,4 %

4. Aurelion Sol - 53,2 %

5. Kled - 53,2 %