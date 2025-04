Ile czasu potrzebujemy by odblokować wszystkie skórki w Overwatchu?

Rodzaj zwykła rzadka epicka legendarna domyślna 24 96 48 96 z eventów 0 0 (6) (8) (7) (6) (6) (4) (5) (7)

By zdobyć wysoki level w Overwatchu potrzebujemy godzin, mnóstwa godzin by zdobyć wysoki level, za level dostajemy skrzynkę ale ile czasu, leveli skrzynek potrzebujemy by odblokować naszą wymarzoną skórkę?Gra ma 24 postacie:-7 postaci ATAKU (Sombra, Smuga, Fara, Genji, McCree, Żniwiarz, Żołnierz 76-6 postaci OBRONY (Bastion, Hanzo, Mei, Torbjorn, Wdowa, Złomiarz-6 postaci TANK (D.va, Winston, Zaria, Rein, Wieprzu, Orisa-5 postaci WSPARCIA (Laska, Ana, Symmetra, Lucio , ZennyataKażda z postaci ma 4 legendarne skórki, 2 super skórki, 4 rzadkie skórki podstawowo.Licząc ,że wszystkie levele potrzebują 22.000PD i z każdej skrzynki średnio dostajemy 40Gold'aRZADKIE = 75 * 96 = 7.200gEPICKIE = 48 * 250 = 12.000 + 27 * 750 = 20.250g | 12.000 + 22.250 = 34.250gLEGENDARNE = 96 * 1.000 = 96.000 + 22 * 3.000 = 66.000 | 96.000 + 66.000 = 162.000gRAZEM = 7.200 + 34.250 + 162.000 = 203.450gIle skrzynek potrzebujemy?203.450g / 40 = 5.086 skrzynekLiczmy, że potrzebujemy 5,100 skrzynek.by zdobyć jedną potrzebujemy 20.000PD (licząc ,że 1-20 lvl liczba PD jest inna miało by za dużo zmiennych, tak samo nie liczymy skrzynek z salonu gier)Liczba PD które potrzebujemy by zdobyć tyle skrzynek wynosi = 5.100 * 22.000 (nie liczymy tego ,że możemy dostać te skrzynki lub ich duplikaty, tylko spreje i grafiti oraz ikonki) = 102.000.000PD jedna gra trwa ~10 minut gdybyśmy dostawali za nią równo 2.000PD potrzebowalibyśmy 51.000 takich gier każda gra trwa 10 minut51.000 * 10 minut = 510.000 minut = 8.500h = ~355 dniPotrzebujemy 354 dni i 16h by zdobyć wszystkie skórki w Overwatchu bez otrzymywania ich ze skrzynek.Oczywiście możemy dodać do tego bonus za grę ze znajomymi co skróci nam dni ale obliczenie tego oraz dokładnego PD za poziom + 3 skrzynki tygodniowo z salonu gier to trochę poza moje możliwości.Jeszcze Oni skórka do Genji'ego której nie liczyłem. Oni skórkę można było dostać TYLKO za 15 gier ze znajomym w Heroes Of The Storm.