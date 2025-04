Gamehag, sklep i konkursy

grzesiekmalik Cześć wszystkim! :) Mam 2 pytania odnośnie sklepu i konkursów. Czemu zamówienia w sklepie idą tak długo? Wysyłane są ręcznie? A co do konkursów to z tego co wiem hazard w Polsce jest nielegalny, a konkursy na tej stronie to są losowania. Czemu w takim razie gamehag jest legalny w Polsce?

Oscerida 1. Na nagrody czeka się kilka dni ponieważ wiele osób na raz zamawia i nie nadążają 2. Konkursy to nie hazard c:

grzesiekmalik Kupujesz los do konkursu w którym zwycięzca jest wybierany drogą losową co oznacza, że jest to hazard.

LordMPCreepius To jest losowanie można je uznać jako hazard tak jak zdrapki i inne losowania takie jak np. lotto a są legalne, pewnie hazard prywatny jest tylko nielegalny

miorts 1. mi po 40 minutach przyszło 2. walczysz o prawdziwy hajs?!

lapisik to raczej nie jest hazard kupujesz tylko los. wszyscy mają równe szanse

lexsti007 Muszą sprawdzic czy to nie multikonto

xVex0ir Musza zweryfikowac

wojtektuznik tak

BartekP Jakie multikonto wtf? O co tu chodzi? Mogą mi nie dac nagrody jak stwierdza ze mam multikonto?

Rusekk Tak, mogą - polecam coś takiego jak regulamin ;)

Helzo MOŻeE

CrystalMag12 Takie życie

xRWx A oplaca sie grac w konkursy? Pls odpowiedz

kamilpolak 1.idą długo bo mają dużo zamawiają ludzie i nie dają rady 2.konkursy to jak np .konkurs na 2000 v-dolce to hazard?

bartez18 witam odnosnie konkursu kiedy wylaniaja zwyciescow i wgl bo niewidze zadnej daty i czy musi byc pelen sklad np 12/12 by losowanie sie odbylo





0mn0mn0m Musi być pełen skład.



xGregoriusx 1. Czasem chodzi też z dostępnością produktu . 2 A konkursy to nie hazard. Pozdro.

drenn3 1. Jeśli idzie długo to oznacza, że jest brak w "magazynie". Ja kiedyś czekałem 3 tyg na psc 20 zł. Gdy przyszło, to dobrałem jeszcze kilka i te dodatkowe już przyszły po 10 minutach.

2. Nie wiem skąd masz dane, że hazard jest zakazany. Hazard w Polsce jest legalny, ale trzeba mieć licencję by prowadzić taką działalność. Sądzisz, że na jakiej zasadzie działa chociażby STS? Mają licenjcę :)



robertolecko Co to w ogóle za jakieś dziwne pytania

max33313 ale juz nie ma konkursów w polsce





