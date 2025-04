Infinity Train i Cartoon Network

Oscerida

Pewnie każdy z nas zna stację "Cartoon Network" (CN) i wie że puszczane tam były bardzo fajne bajki na których ja jak i pewnie większość się wychowała. Pamiętam,że bardzo lubiłam Chojrak, Tchórzliwy Pies, Robot Boy, Teen Titans, Mistrzowie Shaolin, Flapdżek (nie wiem jak to się pisze) i wiele innych których pewnie nie pamiętam. Te czasy były piękne, ale wszystko się zmieniło..Teraz zamiast tych dobrych kreskówek, dzieci ogłądają takie gówna jak np: Wujcio Dobra Rada, Teen Titans GO!, Clarence, Piekaczki itp. Co całkowicie zepsuło CN ale niestety dzieciakom się to podoba, gdyby tylko zobaczyły stare kreskówki... Oczywiście nie wszystkie nowe bajki są złe. Mi np: podoba się Gumball, LEGO Ninjago i nowe atomówki (chociaż do nich jestem sceptyczna) Niestety te lepsze bajki są puszczane po prostu rzadko. Podobno w planie 80% zajmuje Teen Titans GO. Ostatnio było głośno o nowej bajce która podobno ma uratować CN. Nazywa się "Infinity Train" Opowiada o dziewczynie która chce dojechać pociągiem do rodziny, ale ten pociąg nie jest normalny. W każdym wagonie są jakieś zagadki i to nie byle jakie. Po przejściu każdego wagonu na jej ręce zmienia się numer, ale nie w ten sposób że 9,8,7,6...tylko 5, 90, 40 i gdy dojdzie do wagonu 1 w końcu będzie mogła wyjść z tego koszmaru. Jeszcze nie wiadomo czy będzie z tego pełna seria ale mam nadzieje że tak. A co wy o tym myślicie?